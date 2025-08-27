Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας -Ακόμα και σε όσους έχουν το «γονίδιο Αλτσχάιμερ»

Νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ ακόμη και σε άτομα με γενετική προδιάθεση.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Mass General Brigham, τη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ και το Broad Institute του MIT και του Χάρβαρντ. Διαπίστωσε ότι τα άτομα με τον υψηλότερο γενετικό κίνδυνο για νόσο Αλτσχάιμερ που ακολούθησαν μια μεσογειακή διατροφή -πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, δημητριακά ολικής αλέσεως και χαμηλή σε κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας- εμφάνισαν βραδύτερη γνωστική εξασθένηση, καθώς και μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου άνοιας από εκείνα με χαμηλότερο γενετικό κίνδυνο.

«Ένας από τους λόγους που θελήσαμε να μελετήσουμε τη μεσογειακή διατροφή είναι ότι αποτελεί το μοναδικό διατροφικό πρότυπο που έχει συσχετιστεί αιτιωδώς με γνωστικά οφέλη σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή», δήλωσε η Yuxi Liu, κύρια συγγραφέας της μελέτης, προσθέτοντας: «Θέλαμε να εξετάσουμε εάν αυτό το όφελος διαφέρει σε άτομα με διαφορετικά γενετικά υπόβαθρα και να διερευνήσουμε τον ρόλο των μεταβολιτών στο αίμα, δηλαδή των μικρών μορίων που αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός επεξεργάζεται την τροφή και εκτελεί τις φυσιολογικές του λειτουργίες».

Τις τελευταίες δεκαετίες οι ερευνητές έχουν μάθει περισσότερα για τη γενετική και μεταβολική βάση της νόσου Αλτσχάιμερ και των συναφών μορφών άνοιας. Αυτές είναι από τις πιο συχνές αιτίες γνωστικής εξασθένησης σε ηλικιωμένους ενήλικες, αναφέρει το The Harvard Gazette και τονίζει ότι η νόσος Αλτσχάιμερ έχει ισχυρό γενετικό υπόβαθρο, με την κληρονομικότητα να εκτιμάται έως και 80%.

Το γονίδιο απολιποπρωτεΐνη Ε, γνωστό ως APOE, θεωρείται ο σημαντικότερος γενετικός παράγοντας κινδύνου για τη σποραδική νόσο Αλτσχάιμερ. Τα άτομα που φέρουν ένα αντίγραφο της παραλλαγής APOE4 έχουν τρεις έως τέσσερις φορές υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Τα άτομα με δύο αντίγραφα της παραλλαγής APOE4 έχουν 12 φορές υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ από εκείνα που δεν την έχουν.

