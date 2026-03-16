Πώς η Ευρώπη έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής όπλων

Κορυφαίος αγοραστής όπλων διεθνώς έγινε την τελευταία πενταετία η Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το Ινστιτούτο Ερευνας για την Διεθνή Ειρήνη με έδρα τη Στοκχόλμη (SIPRI), καθώς οι κυβερνήσεις αντέδρασαν στην απειλή της Ρωσίας, ενώ παράλληλα μειώθηκε η εμπιστοσύνη στις δεσμεύσεις ασφάλειας των ΗΠΑ.
Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές χώρες υπερτριπλασίασαν τις εισαγωγές όπλων την περίοδο 2021-2025 σε σύγκριση με την περίοδο 2016-2020, προκειμένου να στηρίξουν την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, αλλά και για να ενισχύσουν τις δικές τους ένοπλες δυνάμεις ύστερα από δεκαετίες υποεπένδυσης. Το εν λόγω διάστημα, η Ευρώπη αντιπροσώπευε το 33% των παγκόσμιων εισαγωγών όπλων έναντι 12% την προηγούμενη πενταετία, σύμφωνα με την έκθεση.