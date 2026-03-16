Πώς η Ευρώπη έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής όπλων

Κορυφαίος αγοραστής όπλων διεθνώς έγινε την τελευταία πενταετία η Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το Ινστιτούτο Ερευνας για την Διεθνή Ειρήνη με έδρα τη Στοκχόλμη (SIPRI), καθώς οι κυβερνήσεις αντέδρασαν στην απειλή της Ρωσίας, ενώ παράλληλα μειώθηκε η εμπιστοσύνη στις δεσμεύσεις ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές χώρες υπερτριπλασίασαν τις εισαγωγές όπλων την περίοδο 2021-2025 σε σύγκριση με την περίοδο 2016-2020, προκειμένου να στηρίξουν την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, αλλά και για να ενισχύσουν τις δικές τους ένοπλες δυνάμεις ύστερα από δεκαετίες υποεπένδυσης. Το εν λόγω διάστημα, η Ευρώπη αντιπροσώπευε το 33% των παγκόσμιων εισαγωγών όπλων έναντι 12% την προηγούμενη πενταετία, σύμφωνα με την έκθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρά την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, οι ευρωπαϊκές χώρες συνέχισαν να αυξάνουν τις αγορές αμερικανικών οπλικών συστημάτων, ιδίως μαχητικών αεροσκαφών και αντιαεροπορικών συστημάτων μεγάλης εμβέλειας.