Το πλήγμα στις αγορές από τον πόλεμο – Τα σενάρια

Τελικά, ο μήνας Μάρτιος «στοιχειώνει» τις αγορές και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι «Μαύροι Κύκνοι» εμφανίζονται στις αγορές σχεδόν κάθε Μάρτιο, τα τελευταία έτη: Μάρτιος 2020 η πανδημία, Μάρτιος 2022 ο πόλεμος στην Ουκρανία και Μάρτιος 2023 η πτώχευση της SVB και η κατάρρευση της Credit Suisse Group.

Οι αγορές μετοχών, μετά την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή κατέγραψαν πτώση και οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, καθώς οι επενδυτές ενσωματώνουν πλέον σ’ αυτές πρόσθετο ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου, επαναξιολογούν τους κινδύνους πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Η Goldman Sachs εξετάζει ένα «δυσμενές σενάριο» όπου οι ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ διαταράσσονται για 30 ημέρες (ωθώντας τις τιμές του πετρελαίου σε μια κορύφωση στα 130 δολ./βαρέλι) και ένα «πολύ δυσμενές» σενάριο με μια διαταραχή 60 ημερών (όπου οι τιμές του πετρελαίου φτάνουν τα 150 δολ./βαρέλι).

Ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα και όσο συνεχίζεται, «καίει» το βασικό σενάριο για βραχεία σύγκρουση, εντείνοντας την αβεβαιότητα στις αγορές.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι είναι πιθανή η επανάληψη του ιστορικού sell-off σε μετοχές και ομόλογα που είδαμε το 2022 και κατά την έξαρση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Όμως, όπως σημειώνει, οι αγορές δεν προεξοφλούν ακόμη ένα αποτέλεσμα τύπου 2022, όταν το Brent ήταν πάνω από 100 δολάρια/βαρέλι για περίπου 5 μήνες.

Επίσης, σε αντίθεση με τα πετρελαϊκά σοκ τόσο του 2022 όσο και της δεκαετίας του 1970, ο πληθωρισμός είναι γενικά γύρω από τον στόχο.

Τουλάχιστον προς το παρόν, δεν φτάνουμε ακόμη στα ιστορικά όρια που έχουν συμβαδίσει με σημαντικές κινήσεις risk-off σε προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις. Δεν έχουμε δει ακόμη, όμως, μια επιθετική στροφή από τις κεντρικές τράπεζες. Και δεδομένου του πόσο νωρίς είναι, δεν έχουμε δει ακόμη εμφανή σημάδια επιδείνωσης των οικονομικών δεδομένων.

