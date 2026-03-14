Οι αγορές σε τροχιά αβεβαιότητας λόγω πολέμου – Σενάρια για πετρέλαιο έως 150 δολάρια το βαρέλι

Η ενεργειακή κρίση με το πρωτοφανές ράλι των τιμών του πετρελαίου που δοκιμάζουν τις αγορές, έχει ανατρέψει τις προβλέψεις διεθνών οίκων που αναπροσαρμόζουν τις στρατηγικές τους με βάση τα σενάρια για τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή προκάλεσε εκ νέου πιέσεις στις αγορές μετοχών, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν. Οι επενδυτές ενσωματώνουν πλέον στις αποτιμήσεις ένα πρόσθετο ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου, επαναξιολογώντας ταυτόχρονα τους κινδύνους πληθωρισμού και της οικονομίας.

Εν τω μεταξύ, τα τελευταία χρόνια, εμφανίζονται στις αγορές σχεδόν κάθε Μάρτιο οι «Μαύροι Κύκνοι» με σημαντικά που εκδηλώθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα. Το 2020 ήταν η πανδημία, το 2022 η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το 2023 η τραπεζική κρίση με την κατάρρευση της SVB και της Credit Suisse.

Η Goldman Sachs εξετάζει ένα «δυσμενές σενάριο» όπου οι ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ διαταράσσονται για 30 ημέρες (ωθώντας τις τιμές του πετρελαίου σε μια κορύφωση στα 130 δολάρια το βαρέλι) και ένα «πολύ δυσμενές» σενάριο με μια διαταραχή 60 ημερών (όπου οι τιμές του πετρελαίου φτάνουν τα 150 δολάρια το βαρέλι).

Ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα και όσο συνεχίζεται, «καίει» το βασικό σενάριο για βραχεία σύγκρουση, εντείνοντας την αβεβαιότητα στις αγορές.

Οι εκτιμήσεις διεθνών οίκων αξιολόγησης

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι είναι πιθανή η επανάληψη του ιστορικού sell-off σε μετοχές και ομόλογα που είδαμε το 2022 και κατά την έξαρση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Όμως, όπως σημειώνει, οι αγορές δεν προεξοφλούν ακόμη ένα αποτέλεσμα τύπου 2022, όταν το Brent ήταν πάνω από 100 δολάρια/βαρέλι για περίπου 5 μήνες. Επίσης, σε αντίθεση με τα πετρελαϊκά σοκ τόσο του 2022 όσο και της δεκαετίας του 1970, ο πληθωρισμός είναι γενικά γύρω από τον στόχο.

Τουλάχιστον προς το παρόν, δεν φτάνουμε ακόμη στα ιστορικά όρια που έχουν συμβαδίσει με σημαντικές κινήσεις risk-off σε προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις. Δεν έχουμε δει ακόμη, όμως, μια επιθετική στροφή από τις κεντρικές τράπεζες. Και δεδομένου του πόσο νωρίς είναι, δεν έχουμε δει ακόμη εμφανή σημάδια επιδείνωσης των οικονομικών δεδομένων.

