Πώς κερδίζουν από 1,5 έως 2 μισθούς τον χρόνο οι ένστολοι – Από τον Οκτώβριο η πρώτη αύξηση

Κατά 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς ανά έτος θα αυξηθούν μεσοσταθμικά οι αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας τους επόμενους μήνες, καθώς θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση υπέρ των ενστόλων. Η πρώτη αύξηση θα φανεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου.

Όπως επισήμαναν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.

Αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια

Η πρώτη αύξηση θα φανεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, δηλαδή τον επόμενο μήνα, όταν θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αναμένεται να δουν τις απολαβές τους να αυξάνονται, μεσοσταθμικά, κατά 145 ευρώ κάθε μήνα, ενώ οι εργαζόμενοι στην αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα και το λιμενικό υπολογίζεται πως θα κερδίσουν 111 ευρώ ανά μήνα.

