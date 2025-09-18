Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Νέο μισθολόγιο από τον Οκτώβριο για 151.422 στελέχη

Από τον ερχόμενο Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό τους.

Το νέο μισθολόγιο για τις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας φέρνει μεσοσταθμικές αυξήσεις 128 ευρώ τον μήνα για πάνω από 150.000 στελέχη, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το Σώμα και την κατηγορία.

Ειδικότερα, με τις αλλαγές στις Ενοπλες Δυνάμεις, η μέση αύξηση θα είναι 145 ευρώ τον μήνα, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση:

• Στην κατηγορία Α’ (ανώτεροι αξιωματικοί) η μέση αύξηση θα είναι 276 ευρώ τον μήνα.

• Στην κατηγορία Β’ (υπαξιωματικοί) η μέση αύξηση μισθού θα είναι 128 ευρώ.

• Στην κατηγορία Γ’ (ΟΒΑ κ.λπ.) η μέση αύξηση θα είναι 103 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

