Πώς οι κάτοικοι του Νησιού του Πάσχα μετέφεραν τα γιγαντιαία αγάλματα Μοάι

Ομάδα αρχαιολόγων υποστηρίζει ότι έλυσε ένα μυστήριο δεκαετιών γύρω από τα εμβληματικά αγάλματα Μοάι που βρίσκονται στο Νησί του Πάσχα. Η νέα τους μελέτη αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι του νησιού κατάφερναν να μεταφέρουν τα τεράστια πέτρινα αγάλματα από το σημείο κατασκευής τους έως την περιοχή που τα τοποθετούσαν.

Η μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Archaeological Science, υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι του Ράπα Νούι-που είναι ευρέως γνωστό ως Νησί του Πάσχα- χρησιμοποιούσαν σχοινιά και «περπατούσαν» τα γιγάντια αγάλματα σε ζιγκ-ζαγκ κίνηση κατά μήκος προσεκτικά σχεδιασμένων δρόμων.

«Δείχνει πόσο έξυπνοι ήταν οι κάτοικοι του Ράπα Νούι», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Καρλ Λίπο από το Πανεπιστήμιο Binghamton.

«Το κατάφεραν χρησιμοποιώντας μεθόδους που ανταποκρίνονταν στους περιορισμένους πόρους που διέθεταν. Αυτή η μελέτη τιμά πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους, καθώς δείχνει τι κατάφεραν να επιτύχουν, και έχουμε να μάθουμε πολλά για τις αρχές τους», είπε ο Δρ. Λίπο.

Πρόκειται για μονολιθικά αγάλματα, σκαλισμένα από ηφαιστειακή τέφρα της περιοχής Ράνο Ραράκου, που απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές και δημιουργήθηκαν από τους κατοίκους του Νησιού του Πάσχα μεταξύ 1250 και 1500 μ.Χ. Εκατοντάδες από αυτά μεταφέρθηκαν από το κύριο λατομείο των Μοάι και τοποθετήθηκαν πάνω σε πέτρινες πλατφόρμες περιμετρικά του νησιού.

Προηγούμενες θεωρίες υποστήριζαν ότι τα γιγάντια αγάλματα «περπατούσαν» όρθια από το λατομείο έως τις τελετουργικές πλατφόρμες με μια χαρακτηριστική κυματιστή κίνηση, αμφισβητώντας την επικρατούσα άποψη ότι μεταφέρονταν ξαπλωμένα πάνω σε ξύλινες κατασκευές.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του ertnews.gr