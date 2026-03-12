Τελευταία Νέα
Πώς θα εφαρμοστεί το πλαφόν σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ – Η αντίδραση της αγοράς

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα υγρά καύσιμα στο στάδιο της χονδρικής (από τις εταιρείες εμπορίας προς τα πρατήρια) και της λιανικής πώλησης (από τα πρατήρια στον τελικό καταναλωτή), καθώς και σε 61 κατηγορίες ειδών σούπερ μάρκετ με ισχύ από σήμερα μέχρι τουλάχιστον το τέλος Ιουνίου αποφάσισε να επιβάλλει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις ανατιμήσεις στα ενεργειακά προϊόντα και να προλάβει νέες αυξήσεις τιμών σε βασικά τρόφιμα. Προκειμένου ακριβώς να επιτευχθεί η άμεση εφαρμογή, «επιστρατεύτηκε» η λύση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Πάντως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δεν απέκλεισε χθες κατά την παρουσίαση των έκτακτων μέτρων για την αισχροκέρδεια το ενδεχόμενο λήψης σε επόμενη φάση και μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από ενδεχόμενες επιπτώσεις της νέας κρίσης στην οικονομία. Η λήψη των ανακουφιστικών μέτρων θα γίνει, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, όταν θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα στη Μέση Ανατολή και λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Εμφαση στην προτεραιότητα που δίνεται στα μέτρα πάταξης της αισχροκέρδειας έναντι των μέτρων στήριξης έδωσε άλλωστε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα «όπλα» που έχει η κυβέρνηση στη διάθεσή της και «κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του moneyreview.gr πατώντας εδώ 
