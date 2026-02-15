«Πώς τους πετσόκοψες έτσι»: Ο Γιώργος Γιαννόπουλος αποκάλυψε την ιστορία πίσω από τη viral ατάκα

Ο αγαπητός «Χαμπέας» από το «Σόι σου» είχε πολλά να πει και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πώς γράφτηκε το τραγούδι των Απαράδεκτων στο επεισόδιο που κατέθεταν υποψηφιότητα για τη Eurovision.

Tην περίοδο εκείνη ο Γιώργος Γιαννόπουλος είχε σχέση με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου που έγραφε τα κείμενα και παράλληλα έγραφε μελωδίες.

Όταν ήμουν με τη Δήμητρα είχα βρει μια κιθάρα στα σκουπίδια και έφτιαχνα μελωδιούλες. Με ρώταγε τι είναι αυτά και της έλεγα “κάτι δικά μου”. Όταν προέκυψε το τραγούδι έψαχνε ποιος θα το γράψει. Να το γράψει ο Κραουνάκης; Και μου λέει “δεν το γράφεις εσύ;”. Και της λέει κι ο Βλάσης “δεν το γράφει ο μαέστρος;”. Το έγραψα σε μία χορδή και το πήγα ενορχηστρωμένο και στον Γιάννη Ιωάννου της Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Κι έτσι έγινε η δουλειά. Ήταν το πρώτο συνθετικό κομμάτι ας πούμε. Η σύνθεση είναι μεγάλη ιστορία αλλά να μην ντρεπόμαστε κιόλας» ανέφερε χαρακτηριστικά.