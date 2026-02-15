Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
15
Φεβρουάριος
TOP
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

«Πώς τους πετσόκοψες έτσι»: Ο Γιώργος Γιαννόπουλος αποκάλυψε την ιστορία πίσω από τη viral ατάκα

Share

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος ήταν καλεσμένος το βράδυ της Παρασκευής στη βραδινή εκπομπή Στην αγκαλιά του Φάνη» του Φάνη Λαμπρόπουλου .

Ο αγαπητός «Χαμπέας» από το «Σόι σου» είχε πολλά να πει και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πώς γράφτηκε το τραγούδι των Απαράδεκτων στο επεισόδιο που κατέθεταν υποψηφιότητα για τη Eurovision.

Tην περίοδο εκείνη ο Γιώργος Γιαννόπουλος είχε σχέση με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου που έγραφε τα κείμενα και παράλληλα έγραφε μελωδίες.

Όταν ήμουν με τη Δήμητρα είχα βρει μια κιθάρα στα σκουπίδια και έφτιαχνα μελωδιούλες. Με ρώταγε τι είναι αυτά και της έλεγα “κάτι δικά μου”. Όταν προέκυψε το τραγούδι έψαχνε ποιος θα το γράψει. Να το γράψει ο Κραουνάκης; Και μου λέει “δεν το γράφεις εσύ;”. Και της λέει κι ο Βλάσης “δεν το γράφει ο μαέστρος;”. Το έγραψα σε μία χορδή και το πήγα ενορχηστρωμένο και στον Γιάννη Ιωάννου της Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Κι έτσι έγινε η δουλειά. Ήταν το πρώτο συνθετικό κομμάτι ας πούμε. Η σύνθεση είναι μεγάλη ιστορία αλλά να μην ντρεπόμαστε κιόλας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.athensvoice.gr πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode