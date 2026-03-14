Πόσα και ποια πλασματικά έτη αναγνωρίζουν οι ασφαλισμένοι ανά ταμείο για το 2026

Κέρδος στη σύνταξη δίνουν στους ασφαλισμένους τα πλασματικά έτη που προστίθενται στα πραγματικά χρόνια ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν πλασματικούς χρόνους από 12 κατηγορίες., όπως στρατιωτική θητεία για όλα τα ταμεία (ως 720 μέρες) σπουδές για όλα τα ταμεία (4 έτη), τέκνα (ως 5 έτη) χρόνος έκτισης ποινής, κενά διαστήματα ασφάλισης, ασθένεια, ανεργία, εκπαιδευτική άδεια (2 έτη για δημόσιο) χρόνος προεγγραφής στα μητρώα των ελευθέρων επαγγελματιών (ως 5 έτη για ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ).

Σύμφωνα με στοιχεία αιτήσεων για αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου ασφάλισης που υποβάλλονται στον ΕΦΚΑ, οι 8 στους 10 ασφαλισμένοι που υποβάλουν αίτηση για πλήρη σύνταξη στα 62 κάνουν χρήση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης. αναγνωρίζοντας 3 έτη, με μέσο κόστος εξαγοράς 220 ευρώ τον μήνα.