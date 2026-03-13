Ο Πρόεδρος του ΠΕΣ Πελοποννήσου Παναγιώτης Λουζιώτης για τις προτάσεις στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας (video)

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν έχουν δημιουργήσει κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας παγκοσμίως, με φόβους να εντείνονται και στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας για επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Μια σειρά από προτάσεις στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας καταθέτει το Δ.Σ. του Περιφερειακού Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, τις οποίες ανέλυσε ο νεοκλεγέντας προέδρός του, Παναγιώτης Λουζιώτης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST.

Τα προβλήματα και οι αγωνίες, όπως είπε, είναι κοινά για τον επιχειρηματικό κόσμο και επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα συμμετοχής του στη λήψη αποφάσεων που τον αφορούν μέσα από την υιοθέτηση προτάσεων όπως αυτές που περιλαμβάνονται και στο εν λόγω ψήφισμα, που απεστάλη στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στον Υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ αλλά και τους βουλευτές της Πελοποννήσου.

Πρόκειται για μέτρα παρεμβάσεις που όπως είπε καλούν την κυβέρνηση «να στηρίξει την τοπική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με μέτρα» που όπως είπε θα επικεντρώνονται «στην δυνατότητα ρευστότητας των επιχειρήσεων, όπως και στη χρηματοδότηση» μέσω προγραμμάτων που «καλά είναι να τα σχεδιάζουμε όλα αυτά, αλλά το πολύ βασικό είναι να τα υλοποιούμε στο χρόνο που πρέπει», είπε τονίζοντας την προσδοκία στήριξης τόσο από την Πολιτεία όσο και την Περιφέρεια αλλά και τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης «για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δρουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου», ειδικά σε μια περίοδο όπως αυτή που διανύουμε. Η ισχύς προκύπτει εν τη ενώσει και επ’ αυτού ο κ. Λουζιώης σημείωσε ότι «όταν είμαστε όλοι μαζί διεκδικούμε και έχουμε περισσότερα αποτελέσματα».

Έθεσε ως ζητούμενο τον εξορθολογισμό της αγοράς, την πάταξη της αισχροκέρδειας, αλλά «όλα» όπως είπε «καταλήγουν στην υποχρεωτικότητα ύπαρξης των ΜΜΕ» που χαρακτηριστικά ανέφερε πως αποτελούν την «ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».