Πόσες ώρες δουλεύουν την εβδομάδα στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι

Στην Ελλάδα, η έννοια της υπερεργασίας φαίνεται να έχει επιδείξει αξιοσημείωτη διείσδυση στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, περίπου ένας στους πέντε Έλληνες απασχολείται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα — συνυπολογίζοντας κύρια αλλά και δευτερεύουσα εργασία — ιδιαίτερα για την ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών.

Αυτή η τάση «δουλειά πέρα από το οκτάωρο», που σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφορά μόλις το 10,8 % των εργαζομένων, στην Ελλάδα αγγίζει το 20,9 %, το υψηλότερο στη ΕΕ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 16,6 %.

Αιτίες και συνέπειες υπερεργασίας

Κατακόρυφη αύξηση των ωρών εργασίας συνδέεται με τις ανάγκες επιβίωσης σε οικονομικό περιβάλλον υψηλής πίεσης. Πολλοί εργαζόμενοι προσπαθούν να καλύψουν ελλείμματα στο εισόδημα ή να διατηρήσουν στάτους μέσα από παράλληλες απασχολήσεις. Ωστόσο, οι αυξημένες ώρες δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα — αντιθέτως, ενισχύουν φαινόμενα κόπωσης, μείωσης ποιότητας εργασίας και ψυχικής εξουθένωσης.

