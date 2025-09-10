Πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός το 2026 – Ολα τα σενάρια

Στο προσκήνιο έρχεται η αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2026, με το βασικό σενάριο να προβλέπει ότι θα φτάσει τουλάχιστον στα 915 ευρώ.

Η αύξηση θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση στα μέσα Μαρτίου του 2026, πλην όμως ο λόγος που φέρνει πρόωρα στο τραπέζι τη συζήτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ότι απέχει μόνον κατά 70 ευρώ από τα 950 ευρώ που έχει ανακοινώσει ότι θα τον φτάσει η κυβέρνηση ως τις εκλογές του 2027.

Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση που θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Μάρτιο δεν θα υπολείπεται των 35 ευρώ τον μήνα, ώστε τα υπόλοιπα 35 ευρώ να δοθούν τον Μάρτιο του 2027. Με βάση το σενάριο αυτό, ο κατώτατος από την 1η Απριλίου του 2026, θα ανέλθει τουλάχιστον στα 915 ευρώ και την 1η Απριλίου του 2027 στα 950 ευρώ.

