ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου

Νωρίτερα θα καταβληθούν στους δικαιούχους οι συντάξεις Μαρτίου 2026 λόγω Καθαράς Δευτέρας. Η επίσημη αργία φέρνει αλλαγές στην ημέρα που θα εμφανιστούν τα χρήματα στο ΑΤΜ.

Οι ημερομηνίες πληρωμής βασίζονται στον διαχωρισμό μισθωτών και μη μισθωτών εργαζομένων

Υπενθυμίζεται πως τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης (εργάσιμης) ημέρας.

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες πληρωμής βασίζονται στον διαχωρισμό μισθωτών και μη μισθωτών εργαζομένων και διαμορφώνονται ως εξής:

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχων μισθωτών & μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
