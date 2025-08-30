Πού ζουν οι πιο ικανοποιημένοι εργαζόμενοι στον κόσμο; Οι τοπ-10 χώρες για να δουλεύεις

Το ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη είναι γνωστό. Όμως σε μια δουλειά δεν έχει σημασία μόνο ο μισθός, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως ο χρόνος εργασίας, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι δυνατότητες εξέλιξης. Δυστυχώς με βάση τις μέχρι τώρα έρευνες, η Ελλάδα δεν φαίνεται να τα πηγαίνει καλά ούτε στα υπόλοιπα.

Οι έρευνες που μετράνε την εργασιακή ικανοποίηση εξετάζουν τους παραπάνω παράγοντες, μαζί με άλλους, όπως η δικαιοσύνη και η διαφάνεια στις αμοιβές και τις προαγωγές

Νέα έρευνα της ιστοσελίδας i-select, παρουσιάζει τη λίστα με τις δέκα κορυφαίες χώρες για να δουλεύει κανείς παγκοσμίως. Οι εννιά από αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη (αλλά όχι απαραίτητα και στην ΕΕ), ενώ η μόνη μη ευρωπαϊκή χώρα είναι η Αυστραλία. Αυτό δεν προξενεί έκπληξη, καθώς η συγκεκριμένη ιστοσελίδα λειτουργεί ως πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και παροχών για ιδιωτικές ασφάλειες κυρίως για το αυστραλέζικο κοινό.

Ευρωπαϊκές οικονομικές ιστοσελίδες και εξειδικευμένα ΜΜΕ αναπαρήγαγαν την έρευνα, καθώς δίνει διαφωτιστικά στοιχεία για την αγορά εργασίας στη Γηραιά ήπειρο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεθοδολογία της έρευνας, καθώς αντλεί στοιχεία από πολλές διαφορετικές πηγές: Τον ΟΟΣΑ, πολυεθνικές εταιρίες ανθρώπινου δυναμικού όπως η Randstand, και πλατφόρμες για το κόστος ζωής, όπως η Numbeo.

Ο δείκτης εργασιακής ικανοποίησης (σε μια κλίμακα ως 100), προκύπτει συνθετικά από τα αποτελέσματα των χωρών σε έξι υποδείκτες: Εργασιακή ασφάλεια, ώρες εργασίας, αίσθηση ότι τους εμπιστεύεται ο εργοδότης τους, εμπιστοσύνη στην ηγεσία, ανάπτυξη δεξιοτήτων για το μέλλον και η αγοραστική δύναμη.

