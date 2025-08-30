Πού ζουν οι πιο ικανοποιημένοι εργαζόμενοι στον κόσμο; Οι τοπ-10 χώρες για να δουλεύεις

Το ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη είναι γνωστό. Όμως σε μια δουλειά δεν έχει σημασία μόνο ο μισθός, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως ο χρόνος εργασίας, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι δυνατότητες εξέλιξης. Δυστυχώς με βάση τις μέχρι τώρα έρευνες, η Ελλάδα δεν φαίνεται να τα πηγαίνει καλά ούτε στα υπόλοιπα.
Οι έρευνες που μετράνε την εργασιακή ικανοποίηση εξετάζουν τους παραπάνω παράγοντες, μαζί με άλλους, όπως η δικαιοσύνη και η διαφάνεια στις αμοιβές και τις προαγωγές
Νέα έρευνα της ιστοσελίδας i-select, παρουσιάζει τη λίστα με τις δέκα κορυφαίες χώρες για να δουλεύει κανείς παγκοσμίως. Οι εννιά από αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη (αλλά όχι απαραίτητα και στην ΕΕ), ενώ η μόνη μη ευρωπαϊκή χώρα είναι η Αυστραλία. Αυτό δεν προξενεί έκπληξη, καθώς η συγκεκριμένη ιστοσελίδα λειτουργεί ως πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και παροχών για ιδιωτικές ασφάλειες κυρίως για το αυστραλέζικο κοινό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεθοδολογία της έρευνας, καθώς αντλεί στοιχεία από πολλές διαφορετικές πηγές: Τον ΟΟΣΑ, πολυεθνικές εταιρίες ανθρώπινου δυναμικού όπως η Randstand, και πλατφόρμες για το κόστος ζωής, όπως η Numbeo.
Ο δείκτης εργασιακής ικανοποίησης (σε μια κλίμακα ως 100), προκύπτει συνθετικά από τα αποτελέσματα των χωρών σε έξι υποδείκτες: Εργασιακή ασφάλεια, ώρες εργασίας, αίσθηση ότι τους εμπιστεύεται ο εργοδότης τους, εμπιστοσύνη στην ηγεσία, ανάπτυξη δεξιοτήτων για το μέλλον και η αγοραστική δύναμη.
