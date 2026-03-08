Πραγματοποίηση Ημερίδας Μνήμης από τα 40 έτη από τους σεισμούς της Καλαμάτας το 1986

Ακολούθως, η κ. Κουσκουνά, Καθηγήτρια Ιστορικής Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, έκανε μια αναδρομή στους καταγεγραμμένους σεισμούς στη νότια Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία, συγκρίνοντας τους καταστροφικούς σεισμούς στην Καλαμάτα τα έτη 1946-1947 με αυτούς του 1986.

Η κ. Μπαρμπεροπούλου, γεωφυσικός του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ και Πρόεδρος της Διεθνούς Κοινότητας Τσουνάμι, έδωσε μα αναλυτική γεωφυσική ανατομία του σεισμού της Καλαμάτας, εξηγώντας επιστημονικά το τι και το γιατί σε όσα έζησαν οι κάτοικοι της πόλης το 1986. Ο κ. Παπαευσταθίου, αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδεερότητας Καλαμάτας, παρουσίασε την πολεοδομική και περιβαλλοντική εξέλιξη της πόλης από το 1986, παραθέτοντας το όραμα και την οργανωμένη προσπάθεια για το οικολογικό κι ανθρώπινο μέλλον της.