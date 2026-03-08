Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
8
Μάρτιος
TOP
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πραγματοποίηση Ημερίδας Μνήμης από τα 40 έτη από τους σεισμούς της Καλαμάτας το 1986

Share
Την Παρασκευή 6/3/2026 πραγματοποιήθηκε στο  7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας ημερίδα με θέμα “1986-2026: 40 χρόνια από τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας“.

Screenshot 20260307 131322 Facebook

 Seismos Afisa 6
Seismos Programma Afisa 6 Την Ημερίδα παρακολούθησαν, πέρα από μαθητές/τριες και γονείς από το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο, μαθητές/μαθήτριες, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί από σχολεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και πολίτες της πόλης της Καλαμάτας.

Screenshot 20260307 131925 Facebook
Την Ημερίδα μας χαιρέτισαν ο ιερέας της ενόριας μας, π. Γεώργιος Τσιριγώτης, ως εκρπόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, ο αντιπεριεφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Αναστασόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Βασιλόπουλος, ο αντιδήμαρχς Παιδείας, κ. Κουτίβας, ο Περιφεριεακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, κ. Οικονομόπουλος, και ο Τακτικός Επόπτης Ποιότητας ν. Μεσσηνίας, κ. Σόλαρης.

IMG 20260307 132206 235

Screenshot 20260307 133937 Facebook

 koytibas
omada 220260306 101528 Κατά τις εργασίες, ο κ. Ανδριανόπουλος, προϊστάμενος των ΓΑΚ ν. Μεσσηνίας, παρουσίασε τα αρχεία και τα προγράμματα, που τα ΓΑΚ συμμετέχουν, δίνοντας έμφαση στο οπτικό, κι όχι μόνο, υλικό τους σχετικά με τους σεισμούς της Καλαμάτας το 1986.

gak

IMG 543bdb1bd054d033defbd67fcd1797ce V1

Ακολούθως, η κ. Κουσκουνά, Καθηγήτρια Ιστορικής Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, έκανε μια αναδρομή στους καταγεγραμμένους σεισμούς στη νότια Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία, συγκρίνοντας τους καταστροφικούς σεισμούς στην Καλαμάτα τα έτη 1946-1947 με αυτούς του 1986.

omada 211
mparmperopoyloyΗ κ. Μπαρμπεροπούλου, γεωφυσικός του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ και Πρόεδρος της Διεθνούς Κοινότητας Τσουνάμι, έδωσε μα αναλυτική γεωφυσική ανατομία του σεισμού της Καλαμάτας, εξηγώντας επιστημονικά το τι και το γιατί σε όσα έζησαν οι κάτοικοι της πόλης το 1986.

papaeystathioy

Ο κ. Παπαευσταθίου, αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδεερότητας Καλαμάτας, παρουσίασε την πολεοδομική και περιβαλλοντική εξέλιξη της πόλης από το 1986, παραθέτοντας το όραμα και την οργανωμένη προσπάθεια για το οικολογικό κι ανθρώπινο μέλλον της.

 Εξαιρετικά τιμητική ήταν για την Ημερίδα η παρουσία της κ. Σερεμετάκη, Καθηγήτριας Ανθρωπολογίας και βραβευμένης και πολυμεταφρασμένης διεθνώς συγγραφέα. Η κ. Σερεμετάκη, με αφορμή την ανάληψη το 1996 του πρότζεκτ για τη μνήμη των σεισμών του 1986 στην Καλαμάτα, επισήμανε την άρρηκτη συνύπαρξη της μνήμης με τις αισθήσης και το συναίσθημα.

nadia seremetaki 990x743 1

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της Ημερίδας ήταν η παρέμβαση του τότε διασώστη στην πολυκατοικία, που κατέρρευσε ολοσχερώς στο Νησάκι το 1986 στους σεισμούς, κ. Γκραίκη. ο κ. Γκραίκης περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο την επέμβασή του στην εν λόγω πολυκατοίκια, ώστε να σωθούν ζωές συμπολιτιών μας αλλά και το ψυχικό σοκ του στη θέα νεκρών συνανθρώπων μας κάτω από τα χαλάσματα.

kalamaa800
Από τις πιο σημαντικές στιγμές για το σχολείο μας ήταν οι παρουσιάσεις, που προσέφεραν στο κοινό, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας. Πρόκειται πρωτίστως για την Ομάδα των Μικρών Σεισμολόγων μας, η οποία παρουσίασε την επιστημονική της δράση στο σχολείο, με αποκορύφωμά της την εγκατάσταση σεισμογράφου σ’ αυτό. Οι μαθητές και μαθήτριες που πλαισίαναν την ομάδα ήταν ο Βασίλης Αναγνωστόπουλος, ο Δημήτρης Χρυσός, η Κλειώ Χιώτη, ο Στάθης Τσάμης, η Βερενίκη Λεμπέση. Ωστόσο, πρόκειται για τον Όμιλο Ιστορίας του σχολείου μας: οι μαθητές Θοδωρής ΔιονυσόπουλοςΛέων ΝτένσεμΓιάννης ΚάτσοςΓιώργος Τασιόπουλος και Σωτήρης Λαγόπουλος παρουσίασαν μια σύντομη κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της πόλης της Καλαμάτας τη δεκαετία του 1980 και μετά, επισημαίνοντας την ταυτότητα του νέου καλαματιανού πολίτη, που συγκροτήθηκε μετά το 1986 κι άλλαξε τη φυσιογνωμία της Καλαμάτας από ελληνική επαρχιακή μεταπολεμική πόλη σε σύγχρονη ευρωπαϊκή. Τα παιδιά στηρίχτηκαν στο Ψηφιακό Αρχείο Προφορικής Ιστορίας που έχει δημιουργηθεί στον Όμιλο Ιστορίας και σε συνεντεύξεις που πήραν από αφηγητές και από τον τότε Δήμαρχο Καλαμάτας, κ. Μπένο.

FILE0046

 mikroi seismologoi
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode