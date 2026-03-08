Πραγματοποίηση Ημερίδας Μνήμης από τα 40 έτη από τους σεισμούς της Καλαμάτας το 1986

|Την Παρασκευή 6/3/2026 πραγματοποιήθηκε στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας ημερίδα με θέμα “1986-2026: 40 χρόνια από τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας“.
|Την Ημερίδα παρακολούθησαν, πέρα από μαθητές/τριες και γονείς από το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο, μαθητές/μαθήτριες, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί από σχολεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και πολίτες της πόλης της Καλαμάτας.
|Την Ημερίδα μας χαιρέτισαν ο ιερέας της ενόριας μας, π. Γεώργιος Τσιριγώτης, ως εκρπόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, ο αντιπεριεφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Αναστασόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Βασιλόπουλος, ο αντιδήμαρχς Παιδείας, κ. Κουτίβας, ο Περιφεριεακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, κ. Οικονομόπουλος, και ο Τακτικός Επόπτης Ποιότητας ν. Μεσσηνίας, κ. Σόλαρης.
|Κατά τις εργασίες, ο κ. Ανδριανόπουλος, προϊστάμενος των ΓΑΚ ν. Μεσσηνίας, παρουσίασε τα αρχεία και τα προγράμματα, που τα ΓΑΚ συμμετέχουν, δίνοντας έμφαση στο οπτικό, κι όχι μόνο, υλικό τους σχετικά με τους σεισμούς της Καλαμάτας το 1986.
Ακολούθως, η κ. Κουσκουνά, Καθηγήτρια Ιστορικής Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, έκανε μια αναδρομή στους καταγεγραμμένους σεισμούς στη νότια Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία, συγκρίνοντας τους καταστροφικούς σεισμούς στην Καλαμάτα τα έτη 1946-1947 με αυτούς του 1986.
|Η κ. Μπαρμπεροπούλου, γεωφυσικός του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ και Πρόεδρος της Διεθνούς Κοινότητας Τσουνάμι, έδωσε μα αναλυτική γεωφυσική ανατομία του σεισμού της Καλαμάτας, εξηγώντας επιστημονικά το τι και το γιατί σε όσα έζησαν οι κάτοικοι της πόλης το 1986.
Ο κ. Παπαευσταθίου, αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδεερότητας Καλαμάτας, παρουσίασε την πολεοδομική και περιβαλλοντική εξέλιξη της πόλης από το 1986, παραθέτοντας το όραμα και την οργανωμένη προσπάθεια για το οικολογικό κι ανθρώπινο μέλλον της.
|Εξαιρετικά τιμητική ήταν για την Ημερίδα η παρουσία της κ. Σερεμετάκη, Καθηγήτριας Ανθρωπολογίας και βραβευμένης και πολυμεταφρασμένης διεθνώς συγγραφέα. Η κ. Σερεμετάκη, με αφορμή την ανάληψη το 1996 του πρότζεκτ για τη μνήμη των σεισμών του 1986 στην Καλαμάτα, επισήμανε την άρρηκτη συνύπαρξη της μνήμης με τις αισθήσης και το συναίσθημα.
Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της Ημερίδας ήταν η παρέμβαση του τότε διασώστη στην πολυκατοικία, που κατέρρευσε ολοσχερώς στο Νησάκι το 1986 στους σεισμούς, κ. Γκραίκη. ο κ. Γκραίκης περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο την επέμβασή του στην εν λόγω πολυκατοίκια, ώστε να σωθούν ζωές συμπολιτιών μας αλλά και το ψυχικό σοκ του στη θέα νεκρών συνανθρώπων μας κάτω από τα χαλάσματα.
|Από τις πιο σημαντικές στιγμές για το σχολείο μας ήταν οι παρουσιάσεις, που προσέφεραν στο κοινό, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας. Πρόκειται πρωτίστως για την Ομάδα των Μικρών Σεισμολόγων μας, η οποία παρουσίασε την επιστημονική της δράση στο σχολείο, με αποκορύφωμά της την εγκατάσταση σεισμογράφου σ’ αυτό. Οι μαθητές και μαθήτριες που πλαισίαναν την ομάδα ήταν ο Βασίλης Αναγνωστόπουλος, ο Δημήτρης Χρυσός, η Κλειώ Χιώτη, ο Στάθης Τσάμης, η Βερενίκη Λεμπέση. Ωστόσο, πρόκειται για τον Όμιλο Ιστορίας του σχολείου μας: οι μαθητές Θοδωρής Διονυσόπουλος, Λέων Ντένσεμ, Γιάννης Κάτσος, Γιώργος Τασιόπουλος και Σωτήρης Λαγόπουλος παρουσίασαν μια σύντομη κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της πόλης της Καλαμάτας τη δεκαετία του 1980 και μετά, επισημαίνοντας την ταυτότητα του νέου καλαματιανού πολίτη, που συγκροτήθηκε μετά το 1986 κι άλλαξε τη φυσιογνωμία της Καλαμάτας από ελληνική επαρχιακή μεταπολεμική πόλη σε σύγχρονη ευρωπαϊκή. Τα παιδιά στηρίχτηκαν στο Ψηφιακό Αρχείο Προφορικής Ιστορίας που έχει δημιουργηθεί στον Όμιλο Ιστορίας και σε συνεντεύξεις που πήραν από αφηγητές και από τον τότε Δήμαρχο Καλαμάτας, κ. Μπένο.
|