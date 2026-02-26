Υποδέχτηκε τους πρώτους σπουδαστές η Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου Τρίπολης (video)

Στην εκπομπή “Τι λες τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκε καλεσμένος ο Διευθυντής της Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου Τρίπολης, κ. Ιωάννης Κατσίρης. Με αφορμή την υποδοχή των πρώτων σπουδαστών, ο κ. Κατσίρης ανέλυσε τη λειτουργία της μοναδικής αυτής ακαδημίας στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί πλέον πρότυπο για τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίστηκε η στρατηγική σημασία της σχολής για την ανάπτυξη της Τρίπολης, καθώς και η άμεση διασύνδεση των αποφοίτων με την απαιτητική αγορά εργασίας στον τομέα του φαρμάκου. Μια συνέντευξη που ανέδειξε το όραμα για εκπαιδευτική αριστεία και τις νέες προοπτικές απασχόλησης που ανοίγονται για τους νέους