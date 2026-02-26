Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
26
Φεβρουάριος
TOP
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υποδέχτηκε τους πρώτους σπουδαστές η Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου Τρίπολης (video)

Share

Στην  εκπομπή “Τι λες τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκε καλεσμένος ο Διευθυντής της Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου Τρίπολης, κ. Ιωάννης Κατσίρης. Με αφορμή την υποδοχή των πρώτων σπουδαστών, ο κ. Κατσίρης ανέλυσε τη λειτουργία της μοναδικής αυτής ακαδημίας στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί πλέον πρότυπο για τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίστηκε η στρατηγική σημασία της σχολής για την ανάπτυξη της Τρίπολης, καθώς και η άμεση διασύνδεση των αποφοίτων με την απαιτητική αγορά εργασίας στον τομέα του φαρμάκου. Μια συνέντευξη που ανέδειξε το όραμα για εκπαιδευτική αριστεία και τις νέες προοπτικές απασχόλησης που ανοίγονται για τους νέους

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟΠΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode