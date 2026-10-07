«Πράσινο φως» για την Ελλάδα στο Ecofin – Έρχεται η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής

Οι σύνοδοι του Eurogroup και του Ecofin που ξεκινούν αύριο στο Λουξεμβούργο θα έχουν πολλά δύσκολα θέματα με κυριότερο την ενεργειακή κρίση. Τα κράτη δε συμφωνούν -προς το παρόν- για αποφασιστική παρέμβαση για την κάλυψη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με τα εγχώρια «πυρομαχικά» να αριθμούν σε 400 εκατ. ευρώ για τον χειμώνα που έρχεται.

Υπάρχει ωστόσο και ένα «καλό» νέο για την Ελλάδα σε αυτή τη σύνοδο. Είναι το μόνο κράτος που έκανε αίτημα (το οποίο και οδεύει προς έγκριση) για τη ρήτρα ενεργειακής διαφυγής (η οποία συνδράμει στο να υπάρχει ο παραπάνω λελογισμένος δημοσιονομικός χώρος).

Η εν λόγω ρήτρα δεν φέρνει πρόσθετη χρηματοδότηση. Ωστόσο επιτρέπει απόκλιση από το ανώτατο όριο δαπανών χωρίς «ποινές» και το κόστος και το επιπλέον κόστος υπολογίζεται στο χρέος.

Η απόφαση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin) θα ληφθεί με βάση την εισήγηση της Κομισιόν που παρουσίασε το Insider και περιλαμβάνει όρους οι οποίοι περιγράφονται και στι ενημερωτικό δελτίο της υπυοργικής συνόδου που θα λάβει χώρα στις 9 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρεται το Συμβούλιο θα κληθεί, «κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας, να επεκτείνει την εφαρμογή της εθνικής ρήτρας διαφυγής για αμυντικές δαπάνες, ώστε να συμπεριλάβει πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας».

Η ρήτρα για την άμυνα καλύπτει περίοδο τεσσάρων ετών και θα παρέχει μέγιστη ευελιξία ύψους 1,5% του ΑΕΠ από την εγκεκριμένη πορεία των καθαρών δαπανών. Στις 3 Ιουνίου η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω εθνικής ρήτρας θα μπορούσε να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης. Το δημοσιονομικό κόστος αυτών των μέτρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως, ενώ το σωρευτικό κόστος αυτών των μέτρων έως το τέλος του 2028 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,6% του ΑΕΠ.

Το προσχέδιο Προϋπολογισμού ήδη περιγράφει τα μέτρα στα οποία θα κατευθυνθούν οι εν λόγω δαπάνες φέτος και το 2027. Κινείται στο πνεύμα των μέτρων που έχουν ήδη κατατεθεί στις Βρυξέλλες προς έγκριση και δομήθηκαν με βάση τη λίστα που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Αύγουστο με κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για το τι μπορούν να κάνουν.