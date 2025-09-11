Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών για την Παρασκευή στη Μεσσηνία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ανακοινώνει το Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 12/9/2025 ως ακολούθως: Έναρξη δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Σπερχογείας, Τρικόρφου, Ζερμπισίων, Κεφαληνού, Ρευματιάς και Βλαχόπουλου.

Συνέχιση του δολωματικού ψεκασμού στις τοπικές κοινότητες: Καλογερόραχης, Αδριανής, Μηλίτσας, Μαθίας, Υάμειας, Ευαγγελισμού, Ίκλαινας, Αρφαρών, Νέας Κορώνης, Δάρα και Λαιίκων.

Επισημαίνουμε ότι: