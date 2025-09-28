Πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Επιχειρήσεις κερδίζουν 100% κάλυψη μισθών με προσλήψεις ανέργων

Συνεχίζεται η διαδικασία αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη εργασία και κατάρτιση για ανέργους που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

λαμβάνουν πλήρη επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών

συνολικό όφελος: 1.118 ευρώ μηνιαίως / 13.416 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο

προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς υποχρέωση διατήρησης προσωπικού μετά το τέλος του προγράμματος

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

