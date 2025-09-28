Υπουργείο Τουρισμού: Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025»

Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» για τους κληρωθέντες δικαιούχους του, που δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες να κάνουν διακοπές στη χώρα με την εξαργύρωση της άυλης ψηφιακής κάρτας του προγράμματος, όπως ακριβώς με μια απλή χρεωστική κάρτα.

Το υπουργείο Τουρισμού καλεί όλους τους δικαιούχους να ενεργοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 (υψηλή περίοδος) και από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31.12.2025 (χαμηλή περίοδος), αξιοποιώντας το πρόγραμμα και γνωρίζοντας προορισμούς της Ελλάδας.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, με προϋπολογισμό άνω των 25,3 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες με ιδιαίτερη μέριμνα για συνταξιούχους, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με τρία και περισσότερα παιδιά και άτομα με αναπηρία.