Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Φραντζή για την επέκταση των εργασιών του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας»

Σε συνέχεια των εργασιών που πραγματοποιούνται στην οδό Αντωνοπούλου και στην οδό Χρ. Παγώνη από τον Ανάδοχο του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 οι εργασίες θα επεκταθούν και για την ανάπλαση της οδού Φραντζή (και της συνέχειάς της οδού Κεφάλα) από την οδό Αριστομένους έως την οδό Νέδοντος.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή γίνονται με βάση τα όσα αναφέρονται στην 113/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (δείτε ΕΔΩ).

Στην συγκεκριμένη Φάση Κατασκευής απαιτούνται αλλαγές δρομολογίων σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς επειδή αυτά διέρχονται από τον χώρο που θα παραμείνει αποκλεισμένος λόγω έργων.

Για το λόγο αυτό θα υπάρξουν οι παρακάτω τροποποιήσεις:

Η γραμμή 1 με κατεύθυνση προς πλατεία, θα διέρχεται μέσω των οδών Φαρών – Βασ. Γεωργίου – Αριστομένους – Δημοσθένους – Νέδοντος – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος.

Η γραμμή 2 από Φιλοξένια προς Νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών Νέδοντος – Αριστομένους – Δημοσθένους – Νέδοντος – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κιλκίς – Αθηνών.

Η γραμμή 2 από Νοσοκομείο προς Φιλοξένια θα διέρχεται μέσω των οδών Κλαδά – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος.

Η γραμμή 3 από Λέικα προς ΟΣΕ θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος.

Η γραμμή 6 από «Ταξιάρχες» προς Πανεπιστήμιο θα διέρχεται μέσω των οδών Βασ. Γεωργίου – Αριστομένους – Δημοσθένους – Νέδοντος – Νέα Είσοδος.

Η γραμμή 8 από την οδό Μαρίας Κάλλας θα διέρχεται μέσω των οδών Βασ. Γεωργίου – Αριστομένους – Βασ. Όλγας – Ακρίτα.

Η αφετηρία / στάση ανταπόκρισης επί της οδού Κεφάλα μεταφέρεται στη στάση «Κεντρικό Πάρκινγκ» της οδού Νέδοντος και στη στάση «Ταξιάρχες» επί της οδού Βασ. Γεωργίου.

Νέες προσωρινές στάσεις:1) στο “Δημοτικό Θέατρο” και 2) στην Δημοσθένους πριν την Νέδοντος.

Παρακαλούνται οι πολίτες να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη.