Προληπτική εκκένωση των οικισμών της Άνω Μεριάς και του Μαχαλά – Σοβαρές ζημιές στις υποδομές του Ταϋγέτου από τις συνεχείς βροχοπτώσεις (video)

Αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του Ταϋγέτου είναι ο Δήμος Καλαμάτας, λόγω της έντονης κακοκαιρίας και των συνεχών βροχοπτώσεων της τελευταίας περιόδου. Προβλήματα έχουν καταγραφεί σχεδόν στο σύνολο του Δήμου. Επί ποδός βρίσκονται όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας, υπό το συντονισμό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Αυτοψίες στα σημεία που έχουν προκληθεί ζημιές πραγματοποιούν αιρετοί και υπηρεσιακά στελέχη, σε συνεργασία με τους οικείους Προέδρους των Κοινοτήτων, ενώ ήδη μηχανικοί της Δ.Τ.Υ. συντάσσουν εκθέσεις προκειμένου να υπάρξει νέο αίτημα χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των ζημιών.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΧΑΛΑ

Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, προληπτική εκκένωση των οικισμών της Άνω Μεριάς και του Μαχαλά αποφάσισε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (δείτε ΕΔΩ), λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων γιατί οι ήδη επιβαρυμένες περιοχές παρουσιάζουν κατολισθητικά φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή είχε παρόμοια προβλήματα κατά το παρελθόν. Αυτοψία στις πληγείσες περιοχές πραγματοποίησαν οι Αντιδήμαρχοι Συντήρησης Υποδομών Δημήτρης Μαστραγγγελόπουλος και Νέων Έργων και Πολεοδομίας Βασίλης Κουτραφούρης, μαζί με τον Προϊστάμενο Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Βασίλη Χρονόπουλο.

Με τις συνεχείς επεμβάσεις εργολάβου του Δήμου ο δρόμος για τη Νέδουσα παραμένει ανοικτός, παρά το γεγονός ότι λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων συνεχίζεται η ολίσθηση του πρανούς στη θέση Γούβα, προ της εισόδου του χωριού. Ωστόσο, ο δρόμος που συνδέει τη Νέδουσα με το Μαρδάκι και την Αλαγονία παραμένει κλειστός λόγω των καθιζήσεων και ολισθήσεων πρανών σε πολλαπλά σημεία, τόσο μετά την Νέδουσα όσο και πριν τον οικισμό Μαχαλά. Προβλήματα με καθιζήσεις έχουν καταγραφεί και στο δρόμο του Αγροκηπίου προς Αλαγονία, ο οποίος παραμένει επίσης κλειστός, και στο δρόμο Καρβελίου – Λαδά- Ε.Ο. Σπάρτης στη θέση «Δασάκι».

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

Πολλαπλές επεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας και διανοίξεις του οδικού δικτύου σε διάφορα σημεία του Δήμου πραγματοποιήθηκαν, τα τελευταία 24ωρα από συνεργεία και εργολάβους του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα, επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο συνοικισμό Κορδία και στη Δυτική Παραλία, στη Φιλοθέη και στην Καλλιθέα, στον οικισμό Περιβολάκια και στον παλιό σκουπιδότοπο της Κοινότητας Ελαιοχωρίου, στη θέση Μπελίνες στα Γιαννιτσάνικα, στα Λαίικα, στον Αντικάλαμο, στην Άμφεια, στη Σπερχογεία κ.ά.

Προβλήματα υπήρξαν και με πτώσεις μαντρότοιχων σε διάφορα σημεία του Δήμου, όπως στο Πλατύ, στην Αίπεια, κ.α. Ζημιές, ακόμα, από τις βροχοπτώσεις καταγράφησαν στην Αιθαία, στον Ανεμόμυλο, στο Αριοχώρι, στη Μ. Μαντίνεια κ.ά.

Σημειώνεται ότι όλα τα συνεργεία και εργολάβοι του Δήμου συνεχίζουν να επιχειρούν ταυτόχρονα σε πολλαπλά σημεία, ενώ πολλά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου. Επιπλέον, εργολάβοι της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσίων επενέβησαν για άρση επικινδυνοτήτων από πτώσεις δένδρων και κλάδων στην Νέδουσα, στο Πάρκο, στο Φιλοξένια κ.ά.

Σημειώνεται, ότι τις Δημοτικές Υπηρεσίες συνδράμουν όπου απαιτηθεί στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας.