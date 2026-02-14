Επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του νομού Λακωνίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Άμεσες επεμβάσεις για τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας, υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας σε σημεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου του νομού, που προέκυψαν προβλήματα λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό επεμβάσεις γίνονται:

Στο τμήμα Βορδόνια – Καστόρι

Στον οδικό άξονα Αιγές – Αγ. Νικόλαος – Καστάνια – Παναγία Γιάτρισσα

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Γύθειο – Αρεόπολη

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Σπάρτη – Γύθειο

Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας και περιλαμβάνουν:

Εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από το κατάστρωμα της οδού

Τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης στα σημεία όπου εντοπίζονται βλάβες

Διευθέτηση απορροής όμβριων υδάτων

Καθαρισμό τάφρων και τεχνικών της οδού από φερτά υλικά.

Οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση κινδύνων και για τη διατήρηση της βατότητας και της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου.

Οι επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο θα συνεχιστούν με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.