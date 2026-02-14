Συνέπειες έντονων καιρικών φαινομένων στην Π.Ε. Μεσσηνίας – Συντονισμένες ενέργειες από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η συνεχιζόμενη κακοκαιρία των τελευταίων ημερών έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της Μεσσηνίας, με αποτέλεσμα αρκετές δημοτικές κοινότητες των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Τριφυλίας και Δυτικής Μάνης να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με αποφάσεις του Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι αποφάσεις εκδόθηκαν για την άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν με ισχυρές βροχοπτώσεις, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές από θυελλώδεις ανέμους.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας συγκρότησε άμεσα επιτροπές ελέγχου και εκτίμησης ζημιών για κάθε Δήμο, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές. Στόχος είναι η πλήρης καταγραφή των ζημιών και η εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης στις υποδομές αρμοδιότητας της Π.Ε. Μεσσηνίας, που αφορούν το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα – κυρίως γέφυρες – καθώς και ρέματα. Το συνολικό κόστος θα διεκδικηθεί για χρηματοδότηση, προκειμένου να προχωρήσει η πλήρης αποκατάσταση των προβλημάτων.

Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί στην 8η επαρχιακή οδό (Αβραμιού – Κεφαλόβρυσο – Ραφτόπουλο – Μουριατάδα – Βρύσες – Κυπαρισσία), στην 22η (Παλαιόκαστρο – Σελλάς), στην 29η (Σιδηρόκαστρο – Πλατάνια – όρια Νομού), καθώς και στον άξονα Δεσύλλα – Καρνάσι – Δασοχώρι – Αγία Θεοδώρα. Παρεμβάσεις απαιτούνται επίσης σε ρέματα όπως ο Αμφύτας, ο Πάμισος, ο Μαυροζούμενας και η Νέδα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην 29η επαρχιακή οδό, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία, με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας, στην Τοπική Κοινότητα Πλατανίων, λίγα μέτρα πριν τη γέφυρα της Νέδας προς Φιγαλεία. Η απόφαση ελήφθη λόγω μεγάλης κατολίσθησης που έχει κλείσει και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας με βράχους και φερτά υλικά, σε σημείο με σχεδόν κατακόρυφο πρανές και αυξημένη επικινδυνότητα. Η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά μέσω Πετραλώνων – Λέπρεου και Θολού.

Για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου σημείου θα προωθηθεί άμεσα ο καθαρισμός του οδοστρώματος από φερτά υλικά με μηχανήματα της Π.Ε. Μεσσηνίας, ενώ θα αποφασιστεί ο χρόνος και ο τρόπος της οριστικής παρέμβασης, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια εργαζομένων και διερχόμενων οδηγών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Στάθης Αναστασόπουλος, μαζί με στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στις πληγείσες περιοχές, δίνοντας κατευθύνσεις και συντονίζοντας τις εργασίες. Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου επισκέφθηκε τον Πάμισο στις κοινότητες Άμμου και Πλατύ, τις κοινότητες Ηλέκτρας, Μάνδρας και Αγριλόβουνου λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αμφύτα, καθώς και σημεία κατολισθήσεων στον άξονα Διαβολίτσι – Δεσύλλα – Καρνάσι – Δασοχώρι, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης υλικών σε συνεργασία με τον Δήμο Οιχαλίας.

Σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η άμεση και συνολική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με συντονισμένες ενέργειες και ταχεία αποκατάσταση.