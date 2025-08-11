Από σήμερα καταργούνται οι προμήθειες για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των τραπεζών

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 11 Αυγούστου, η νέα νομοθετική ρύθμιση υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις τραπεζικές προμήθειες σε αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των τραπεζών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025, συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν και να αποδώσει άμεσα οφέλη στους πολίτες. Έτσι από σήμερα, όλοι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών.

