Δωρεάν αναλήψεις από ΑΤΜ από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου – Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το εθνικό πλαφόν 1,5 ευρώ

Νέο καθεστώς για τις αναλήψεις από τα ATM και τις προμήθειες τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025.

Με βάση τη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.