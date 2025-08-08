Δωρεάν αναλήψεις από ΑΤΜ από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου – Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το εθνικό πλαφόν 1,5 ευρώ

Νέο καθεστώς για τις αναλήψεις από τα ATM και τις προμήθειες τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025.
Με βάση τη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.
Η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025, συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν και να αποδώσει άμεσα οφέλη στους πολίτες. Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών.
