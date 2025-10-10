Προπονητική Ημερίδα Στίβου «Κωστής Τσικλητήρας» στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Ο Μεσσηνιακός Γ.Σ.1888 διοργανώνει Προπονητική Ημερίδα Στίβου με την επωνυμία «Κωστής Τσικλητήρας», η οποία είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο Μεσσήνιο αθλητή και Ολυμπιονίκη του 20ουαιώνα. Συνδιοργανωτές της αγωνιστικής αυτής εκδήλωσης είναι οι Δήμοι Καλαμάτας και Πύλου – Νέστορος.
Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 (15:00 – 17:30). Οι αγώνες απευθύνονται σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στις τάξεις: Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και να την παραδώσουν στη γραμματεία του τμήματος (Δημοτικό Στάδιο). Εναλλακτικά, η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μπορεί να σταλεί στο email [email protected] .
Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η Πέμπτη 16/10/2025.
- Όλοι οι αθλητές/ τριες θα συμμετέχουν σε 2 αγωνίσματα. Από την Γ’ Δημοτικού και άνω οι αθλητές/ τριες θα αγωνιστούν σε ένα αγώνισμα επιλογής τους ΚΑΙ στο «Άλμα Τσικλητήρα».
|ΤΑΞΗ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
|ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
|Νηπιαγωγείο
|30μ. ΚΑΙ 30μ. με εμπόδια
|Α’ και Β’ Τάξη Δημοτικού
|40μ. ΚΑΙ 40μ. με εμπόδια
|Γ’ και Δ’ Τάξη Δημοτικού
|50μ ή 600μ. ή Άλμα σε μήκος ΚΑΙ «Άλμα Τσικλητήρα» (άλμα μήκους άνευ φόρας).
|Ε’ Τάξη Δημοτικού
|60μ ή Άλμα σε μήκος ή Vortex ΚΑΙ «Άλμα Τσικλητήρα» (άλμα μήκους άνευ φόρας).
|ΣΤ΄ Τάξη Δημοτικού
|60μ. ή 600μ. ή Άλμα σε μήκος ή Vortex ΚΑΙ «Άλμα Τσικλητήρα» (άλμα μήκους άνευ φόρας).
|Α’ Γυμνασίου
|80μ. ή Άλμα σε μήκος ή σφαίρα ή 1000μ. ΚΑΙ «Άλμα Τσικλητήρα» (άλμα μήκους άνευ φόρας).
|Κ16
|150μ. ή Άλμα σε μήκος ή ύψος ή σφαίρα ΚΑΙ «Άλμα Τσικλητήρα» (άλμα μήκους άνευ φόρας).
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: 14:30
- Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ.9 του νόμου 2725/99, το Γενικό Κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων και αγώνων του ΣΕΓΑΣ και τα σχετικά έγγραφα της ομοσπονδίας μας 4585/8-10-10 και 881/28-3-14.
- Σε όλους τους αθλητές θα δοθεί μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής ενώ θα υπάρχει κατάταξη και μετάλλιο για τους 3 πρώτους στην κατηγορία γυμνασίου.
- Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί από τους προπονητές την Παρασκευή 17/10/2025.
- Δηλώνω ότι έχω προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση ή θα την καταθέσω στη γραμματεία των αγώνων πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
- Επικοινωνία: Χαντζή Ελίνα (6947373787), Χάντζος Θεόδωρος (6979182762).