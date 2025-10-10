Προπονητική Ημερίδα Στίβου «Κωστής Τσικλητήρας» στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Ο Μεσσηνιακός Γ.Σ.1888 διοργανώνει Προπονητική Ημερίδα Στίβου με την επωνυμία «Κωστής Τσικλητήρας», η οποία είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο Μεσσήνιο αθλητή και Ολυμπιονίκη του 20ουαιώνα. Συνδιοργανωτές της αγωνιστικής αυτής εκδήλωσης είναι οι Δήμοι Καλαμάτας και Πύλου – Νέστορος.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 (15:00 – 17:30). Οι αγώνες απευθύνονται σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στις τάξεις: Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και να την παραδώσουν στη γραμματεία του τμήματος (Δημοτικό Στάδιο). Εναλλακτικά, η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μπορεί να σταλεί στο email [email protected] .

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η Πέμπτη 16/10/2025.

Όλοι οι αθλητές/ τριες θα συμμετέχουν σε 2 αγωνίσματα. Από την Γ’ Δημοτικού και άνω οι αθλητές/ τριες θα αγωνιστούν σε ένα αγώνισμα επιλογής τους ΚΑΙ στο «Άλμα Τσικλητήρα».

ΤΑΞΗ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Νηπιαγωγείο 30μ. ΚΑΙ 30μ. με εμπόδια Α’ και Β’ Τάξη Δημοτικού 40μ. ΚΑΙ 40μ. με εμπόδια Γ’ και Δ’ Τάξη Δημοτικού 50μ ή 600μ. ή Άλμα σε μήκος ΚΑΙ «Άλμα Τσικλητήρα» (άλμα μήκους άνευ φόρας). Ε’ Τάξη Δημοτικού 60μ ή Άλμα σε μήκος ή Vortex ΚΑΙ «Άλμα Τσικλητήρα» (άλμα μήκους άνευ φόρας). ΣΤ΄ Τάξη Δημοτικού 60μ. ή 600μ. ή Άλμα σε μήκος ή Vortex ΚΑΙ «Άλμα Τσικλητήρα» (άλμα μήκους άνευ φόρας). Α’ Γυμνασίου 80μ. ή Άλμα σε μήκος ή σφαίρα ή 1000μ. ΚΑΙ «Άλμα Τσικλητήρα» (άλμα μήκους άνευ φόρας). Κ16 150μ. ή Άλμα σε μήκος ή ύψος ή σφαίρα ΚΑΙ «Άλμα Τσικλητήρα» (άλμα μήκους άνευ φόρας).

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: 14:30