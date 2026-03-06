Προς κύρωση στη Βουλή η σύμβαση για το αεροδρόμιο Καλαμάτας – Ζυμώσεις για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Μέσα στο 2026 εκτιμάται ότι θα τρέξει η προκήρυξη του διαγωνισμού για τα 22 εναπομείναντα κρατικά Περιφερειακά Αεροδρόμια της χώρας. Ο διαγωνισμός που κυοφορείται εδώ και δύο χρόνια, είναι πλέον προ των πυλών και αν δεν υπάρξει κάποια άλλη καθυστέρηση, τους επόμενους μήνες θα βγει στον αέρα. Στόχος του Υπερταμείου είναι η παραχώρηση να έχει διάρκεια γύρω στα 40 έτη.

Αυτό που έχει ξεκαθαρίσει είναι πως τα 22 αεροδρόμια θα μπουν σε ένα cluster και δεν θα έχουμε διαχωρισμό σε δύο ή τρεις ομάδες όπως έγινε με τα 14 αεροδρόμια που ανέλαβε τελικά η Fraport Greece.

Τα 22 αεροδρόμια που μπαίνουν σε τροχιά παραχώρησης είναι τα εξής: Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελλόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη.

Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για μικρά αεροδρόμια που δεν έχουν σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον, έχουν όμως σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο στην ζωή των κατοίκων των περιοχών που λειτουργούν.

Τα σημαντικότερα εξ` αυτών είναι της Χίου, της Σύρου της Νάξου και της Πάρου όλα με σημαντικό τουριστικό χαρακτήρα. Τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια ολοκληρώνουν την σειρά διαγωνισμών με την οποία ιδιωτικοποιούνται στο σύνολο τους τα κρατικά αεροδρόμια της χωρας. Η αρχή έγινε με το αεροδρόμιο της Αθήνας την δεκαετία του 1990, ακολούθησαν το 2017 τα 14 Περιφερειακά αεροδρόμια, το 2019 το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου και το 2022 το αεροδρόμιο Καλαμάτας.

Το βασικό κίνητρο στον διαγωνισμό του Υπερταμείου είναι να υπάρξει μια ανάλογη αναβάθμιση που να δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον σε αυτά τα αεροδρόμιο που με εξαιρέσεις έχουν σημαντικές ελλείψεις στις υποδομές τους. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από την πλευρά του τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα αναβάθμισης τους.

Έργα πραγματοποιούνται από το 2023 σε Χίο, Νάξο, Σύρο και Πάρο. Αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τον υποψήφιο επενδυτή ο οποίος θα βρει τις βάσεις για περαιτέρω επενδύσεις στα αεροδρόμια αυτά.

Προς ολοκλήρωση και ο διαγωνισμός για το αεροδρόμιο Καλαμάτας

Παράλληλα προς ολοκλήρωση οδεύει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση για 40 έτη του αεροδρομίου Καλαμάτας. Σύμφωνα με πηγές από το Υπερταμείο το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθεί προς κύρωση από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης.

Ανάδοχο είναι το σχήμα FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS Α.Ε. – ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε. με το δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος».

Η Οικονομική Προσφορά ανέρχεται συνολικά στα € 45,2 εκατ., εκ των οποίων τα € 45 εκατ. θα καταβληθούν στην αρχή της περιόδου παραχώρησης, ενώ οι συνολικές ροές προς το Υπερταμείο αναμένεται να ξεπεράσουν τα € 71 εκατ. κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτή στις προοπτικές του έργου.

Επιπλέον, ο επενδυτής δεσμεύεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους € 28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της παραχώρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Επέκταση και αναβάθμιση του αεροσταθμού, καθώς και κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών σε απαλλοτριωμένη έκταση περίπου 50 στρεμμάτων.

Υποδομές τεχνολογίας (IT Infrastructure).

Καταστήματα λιανικής (Duty Free) και εστίασης (F&B).

Σημειώνεται επίσης ότι το Υπερταμείο θα αποκτήσει, άνευ ανταλλάγματος, το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου από τους αρχικούς μετόχους.