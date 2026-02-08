Προσοχή: Αυτές είναι οι παραβάσεις του νέου ΚΟΚ που σου αφαιρούν οριστικά το δίπλωμα – Πότε δίνεις ξανά εξετάσεις

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εισάγει το καθεστώς των υποτροπών, προβλέποντας ότι οδηγοί που επαναλαμβάνουν σοβαρές παραβάσεις υποχρεούνται να δώσουν εκ νέου εξετάσεις προκειμένου να ανακτήσουν την άδεια οδήγησης.

Το νομικό πλαίσιο που διέπει την κυκλοφορία στη χώρα μεταβάλλεται ουσιαστικά, καθώς τόσο η ενίσχυση των δρόμων με σύγχρονα μέσα επιτήρησης όσο και η εφαρμογή του νέου ΚΟΚ έχουν διαμορφώσει ένα αυστηρότερο περιβάλλον στους ελληνικούς δρόμους.

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, όπως θα έχουν παρατηρήσει οι οδηγοί που κινούνται σε πολυσύχναστους δρόμους, θα έχουν παρατηρήσει αυξημένη παρουσία των ελεγκτικών αρχών και εντατικοποίηση των ελέγχων, με στόχο την άμεση εφαρμογή του ΚΟΚ, την αποτρεπτική λειτουργία των ποινών και τον περιορισμό των επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

