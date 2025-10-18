Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοση – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Μέχρι την Τρίτη 5 Νοεμβρίου έχουν προθεσμία οι πολίτες για να ολοκληρώσουν την ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, της νέας ενιαίας ταυτότητας ταυτοποίησης με το Δημόσιο. Η έγκαιρη ενεργοποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και επιπλοκές στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσοι δεν ενεργοποιήσουν εγκαίρως τον Προσωπικό Αριθμό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα πρόσβασης σε βασικές ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς το νέο σύστημα αποτελεί τον κεντρικό μηχανισμό ταυτοποίησης όλων των πολιτών σε ενιαία βάση δεδομένων.

Πώς εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός

Η διαδικασία απόδοσης γίνεται μέσω της πλατφόρμας myInfo στο gov.gr.

Εκεί ο πολίτης μπορεί:

να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που προηγούνται του ΑΦΜ του,

να λάβει το τρίτο στοιχείο αυτόματα από το σύστημα, το οποίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου,

να αποκτήσει έναν αριθμό 12 ψηφίων που θα είναι μόνιμος και αμετάβλητος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Ο Προσωπικός Αριθμός δεν αλλάζει, ακόμη και αν ο πολίτης αλλάξει όνομα, διεύθυνση ή άλλα στοιχεία. Για την έκδοσή του απαιτείται είσοδος με τους κωδικούς Taxisnet και χρήση του κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων, καθώς θα λειτουργεί ως δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης (SMS/OTP).

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

σύνδεση στην εφαρμογή με κωδικούς Taxisnet,

επιβεβαίωση μέσω διπλής ταυτοποίησης (OTP),

έλεγχο των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στα μητρώα,

δυνατότητα υποβολής αιτήματος διόρθωσης σε περίπτωση λαθών,

αυτόματο συγχρονισμό και τελική απόδοση του αριθμού.

Διορθώσεις μπορούν να γίνουν μέσω της πλατφόρμας ή στα ΚΕΠ, σε δημόσιες υπηρεσίες και προξενικές αρχές για όσους ζουν στο εξωτερικό. Έτσι διασφαλίζεται η ακρίβεια των μητρώων και αποφεύγονται διπλές ή λανθασμένες καταχωρήσεις.

Για ειδικές κατηγορίες πολιτών υπάρχουν ξεχωριστές διαδικασίες. Τα ανήλικα τέκνα λαμβάνουν τον αριθμό μέσω γονέα ή κηδεμόνα, πολίτες χωρίς Taxisnet ή κινητό μπορούν να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή προξενείο, ενώ το ίδιο ισχύει και για δικαστικούς συμπαραστάτες.

Από την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025, για την έκδοση νέας ταυτότητας είναι απαραίτητο να υπάρχει Προσωπικός Αριθμός. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις όπου ο πολίτης έχει υποβάλει αίτηση αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε για λόγους που δεν οφείλονται σε αυτόν, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή να απευθυνθούν στα ΚΕΠ. Με την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού, η κυβέρνηση στοχεύει να διευκολύνει τις συναλλαγές, να ενισχύσει την ψηφιακή διακυβέρνηση και να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι νέες ταυτότητες

Οι υπάρχουσες, παλαιού τύπου ταυτότητες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης τους ή μέχρι τον Αύγουστο του 2026, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Επίσης, οι νέου τύπου ταυτότητες (που εκδόθηκαν πριν από την υποχρεωτική συμπερίληψη του ΠΑ) θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, όμως οι κάτοχοί τους θα πρέπει να αποκτήσουν τον ΠΑ τους ηλεκτρονικά.

Ο Προσωπικός Αριθμός ενσωματώνεται στη νέα ψηφιακή ταυτότητα του πολίτη, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και μεταξύ των υπηρεσιών. Αν και τα υπάρχοντα μητρώα (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.λπ.) δεν καταργούνται, η λειτουργία του ΠΑ είναι κομβική για τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου. Αρχικά, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί στον δημόσιο τομέα και σταδιακά θα επεκταθεί και στον ιδιωτικό, με στόχο την εξάλειψη της ανάγκης για φυσικά έγγραφα ταυτοποίησης, όπως φωτοαντίγραφα ταυτότητας. Η ενημέρωση όλων των μητρώων με τον ΠΑ θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2027.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Προσωπικός Αριθμός δεν συνδέεται με βιομετρικά δεδομένα, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων με μέτρα κρυπτογράφησης και συμμόρφωσης, σύμφωνα και με τις τελευταίες οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

πηγή: www.enikos.gr