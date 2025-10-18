Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
18
Οκτώβριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες του ρολογιού μία ώρα πίσω

Share

Η ημέρα έχει αρχίσει ήδη να είναι αισθητά μικρότερη. Το βράδυ μας επισκέπτεται ακόμα πιο γρήγορα ενώ το ξημέρωμα αργεί να μας φωτίσει. Έτσι ξεκίνησε και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της ώρας, την τελευταία για το 2025. Το χειμερινό ωράριο θα ξεκινήσει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 26 του μήνα και ώρα στις 04:00 τα ξημερώματα.

Αυτοί που θα πέσουν για ύπνο το βράδυ του Σαββάτου το πρωί θα νιώθουν ακόμα πιο ξεκούραστοι καθώς από αυτήν την αλλαγή της ώρας, θα κερδίσουμε 60 λεπτά παραπάνω ύπνου. Δηλαδή, όταν το ρολόι θα πάει να δείξει 04:00 τα ξημερώματα, ουσιαστικά θα είναι 03:00 τα ξημερώματα.

Για ποιον λόγο κάθε αλλαγή της ώρας γίνεται Κυριακή

Η αλλαγή ώρας επιλέγεται να εφαρμόζεται πάντα Κυριακή, ώστε να περιορίζονται οι ανατροπές στην καθημερινότητα. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η αλλαγή επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό και προκαλεί προσωρινή σύγχυση στον οργανισμό, γι’ αυτό και θεωρείται πιο εύκολο να προσαρμοστούμε όταν δεν υπάρχουν έντονες επαγγελματικές ή σχολικές υποχρεώσεις.

Όσον αφορά το μέτρο για την αλλαγή της ώρας, αυτό πάρθηκε τη δεκαετία του ’70, αμέσως μετά την ενεργειακή κρίση του 1973

Στόχος ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η αξιοποίηση του φυσικού φωτός μείωνε την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό. Η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησε την ίδια πρακτική.

πηγή: www.newsit.gr

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ