ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητο

Ανάμεσα σε εκείνα τα έγγραφα που είναι υποχρεωτικά σε ένα αυτοκίνητο ανήκει και εκείνο που βεβαιώνει την επιτυχή διενέργεια του τεχνικού ελέγχου, με το πρόστιμο για εκείνους που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αποδείχθηκαν αμελείς να φτάνεις έως και τα 400 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν τη σωστή συντήρησή τους, ώστε να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους δρόμους, να μην μολύνουν επιπλέον το περιβάλλον και να μην κινδυνεύουν οι επιβάτες ή οι λοιποί χρήστες του δρόμου.

Καθώς δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο τυπικοί, σε αρκετές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, έχουν συσταθεί τα γνωστά σε όλους Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.). Αυτά είναι υπεύθυνα για την πιστοποίηση των οχημάτων ότι πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας για να κυκλοφορούν.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

