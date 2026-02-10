Τελευταία Νέα
Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος -Η άγνωστη πινακίδα των ελληνικών δρόμων

Η πινακίδα αυτή εντοπίζεται σε αρκετούς δρόμους κατά μήκος της επικράτειας, και ευθύνεται για την ασφαλή ροή της κυκλοφορίας.

Η παρουσία των πινακίδων οδικής σήμανσης είναι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, υποδεικνύοντας σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους.

Για την εν λόγω πινακίδα, αν και η δημοφιλία της περιμένει περιορισμένη, είναι καθοριστικής σημασίας, προειδοποιώντας για έναν κίνδυνο. Με τη τοποθέτησή της στον δρόμο να γίνεται σε οτιδήποτε άλλο παρά τυχαία σημεία, η αψήφιση της σημασίας της μπορεί να προβεί καταστροφική, ενώ φυσικά η παραβίασή της επιφέρει και βαρύτατα πρόστιμα.

Η πινακίδα Κ-26, είναι τριγωνική, με κόκκινο περίγραμμα και κίτρινο φόντο, και στο εσωτερικό της παρατηρούμε ένα μαύρο «Χ». Βρίσκεται κυρίως σε επαρχιακούς δρόμους, και σας προειδοποιεί εκ των προτέρων, δίνοντάς σας χρόνο να προβλέψετε αυτήν την κατάσταση που θα ακολουθήσει.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

