Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
10
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Πώς θα εντοπιστούν τα αδήλωτα ενοίκια

Share

Mπλόκο στα κρυφά ενοίκια και στις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), την υποχρεωτική καταβολή μισθωμάτων μέσω τραπεζών, αλλά και την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως.

Μέσω της υποχρεωτικής απογραφής στο νέο μητρώο και της κατάργησης των μετρητών στις μισθώσεις, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στην αγορά ενοικίασης ακινήτων και θα εναρμονιστεί η φορολογία εισοδήματος με τις πραγματικές οικονομικές συναλλαγές.

Παράλληλα, η επιστροφή κάθε Νοέμβριο του 1/12 ενοικίων έως 800 ευρώ τον μήνα, συν 50 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 900 ευρώ, αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για τη δήλωση των πραγματικών μισθωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode