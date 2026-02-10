Εφορία: Πώς θα εντοπιστούν τα αδήλωτα ενοίκια

Mπλόκο στα κρυφά ενοίκια και στις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), την υποχρεωτική καταβολή μισθωμάτων μέσω τραπεζών, αλλά και την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως.

Μέσω της υποχρεωτικής απογραφής στο νέο μητρώο και της κατάργησης των μετρητών στις μισθώσεις, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στην αγορά ενοικίασης ακινήτων και θα εναρμονιστεί η φορολογία εισοδήματος με τις πραγματικές οικονομικές συναλλαγές.

Παράλληλα, η επιστροφή κάθε Νοέμβριο του 1/12 ενοικίων έως 800 ευρώ τον μήνα, συν 50 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 900 ευρώ, αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για τη δήλωση των πραγματικών μισθωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ