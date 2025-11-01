«Πρωταγωνιστές» οι καρατέκα του Παμμεσσηνιακού Α.Σ. στο Πανελλήνιο Κύπελλο της Αθήνας

Στο Πανελλήνιο Κύπελλο έγχρωμων και μαύρων ζωνών ΚΑΡΑΤΕ OPEN SERIES στην Αθήνα συμμετείχε ο Παμμεσσηνιακός Αθλητικός Σύλλογος με 22 αθλητές και αθλήτριες. Οι αγώνες διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο 25 & 26 Οκτωβρίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο Βαρέων αθλημάτων στα Άνω Λιόσια Αττικής, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε. Στους εν λόγο αγώνες έσπασε κάθε ρεκόρ συμμετοχών με 1700 αθλητές και αθλήτριες να εκπροσωπούν 140 συλλόγους από όλη την Ελλάδα.

Ο Παμμεσσηνιακός Α.Σ. Καράτε είχε δυναμική παρουσία στους αγώνες με 22 αθλητές και αθλήτριες και κατέκτησε 38 μετάλλια (17 χρυσά – 13 ασημένια – 8 χάλκινα). Αποτέλεσμα των άνωθεν επιτυχιών ήταν να καταλάβει ο Καλαματιανός σύλλογος την έκτη θέση ανάμεσα σε 140 συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Η επιτυχία του Παμμεσσηνιακού είναι τεράστια και δείχνει τη σωστή και οργανωμένη λειτουργία του συλλόγου που γίνεται εδώ και 48 χρόνια και έχει αναδείξει εκατοντάδες πρωταθλητές.

Οι αθλήτριες που ανέβηκαν στο βάθρο και εντυπωσίασαν με την υψηλή τους τεχνική κατάρτιση είναι οι ακόλουθες :

Στα ΚΑΤΑ την 1η Θέση κατέλαβαν οι αθλητές & οι αθλήτριες: Αρχοντία Διονυσοπούλου, Λυδία Ελένη Μπούρα, Σταυρούλα Παναγέα, Μαρία Τσερπέ, Βασίλειος Αηδώνης, Γεώργιος Πατσαρίνος, Πέτρος Ρουμπέας, Αθανάσιος Τσαφαράς, Αντώνιος Πατσαρίνος και Ιωάννης Τσερπές.

Στα ΚΑΤΑ την 2η Θέση κατέλαβαν οι αθλητές & οι αθλήτριες: Ελεάνα Ζαχαρόγιαννη, Ελισάβετ Παπαβασιλοπούλου, Αθανάσιος Μπούρας, Δημήτριος Δημόπουλος, Κωνσταντίνος Καλύβας, Ευθύμιος Μπούρας, Γεώργιος Νεοφώτιστος, Αναστάσιος Χριστάκης και Ιωάννης Ψυχόπαιδας.

Στο ΚΟΥΜΙΤΕ την 1η Θέση κατέλαβαν οι αθλητές & οι αθλήτριες: Σταυρούλα Παναγέα, Ελισάβετ Παπαβασιλοπούλου, Γεώργιος Πατσαρίνος, Ευθύμιος Μπούρας, Αθανάσιος Τσαφαράς, Αντώνιος Πατσαρίνος και Νικήτας Δημόπουλος.

Στο ΚΟΥΜΙΤΕ την 2η Θέση κατέλαβαν οι αθλητές & οι αθλήτριες: Αρχοντία Διονυσοπούλου, Ελεάνα Ζαχαρόγιαννη, Βασίλειος Αηδώνης και Ιωάννης Ψυχόπαιδας.

Στο ΚΟΥΜΙΤΕ την 3η Θέση κατέλαβαν οι αθλητές & οι αθλήτριες: Μαρία Τσερπέ, Στέλλα Τσούλου, Ηλίας Ηλιόπουλος, Δημήτριος Δημόπουλος, Κωνσταντίνος Καλύβας, Γεώργιος Νεοφώτιστος, Αναστάσιος Χριστάκης και Ιωάννης Τσερπές.

Ο πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Αθλητικού Συλλόγου κ. Αντώνης Γιουρτούμας δήλωσε τα ακόλουθα: « Είμαι βαθύτατα χαρούμενος για τις επιτυχίες των αθλητών μας. Οι επιτυχίες που έρχονται όλα αυτά τα χρόνια μόνο τυχαίο γεγονός δεν είναι , γι’ αυτό θέλω να απονείμω τα εύσημα στην προπονητική μας ομάδα, με τους Ιωάννη & Ευάγγελο Μπούρα να συνεχίζουν το έργο του ιδρυτή μας, Ευθύμιου Μπούρα, και να οδηγούν το σύλλογο μας με ήθος, αξιοπρέπεια, τεχνογνωσία και μαχητικότητα στη σύγχρονη εποχή. Επίσης θέλω να απονείμω τα εύσημα σε όλους τους αθλητές που αγωνίσθηκαν αλλά και στους γονείς αυτών των παιδιών που είναι άξιοι συμπαραστάτες στις προσπάθειες μας».

Ο προπονητής του Παμμεσσηνιακού Α.Σ. Ευάγγελος Μπούρας υπογράμμισε τα εξής: « Είμαι χαρούμενος που καταφέρνουμε πάντα ως σύλλογος, μέσα από την ομαδική προσπάθεια που καταβάλλουμε, να ξεπερνάνε όλοι μας οι αθλητές κάθε φορά τον εαυτό τους και να ανεβαίνουνε ολοένα και περισσότερο επίπεδο, τόσο αγωνιστικό, όσο και πνευματικό. Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του συλλόγου μας που ήταν δίπλα μας για να βγει σε πέρας αυτό το απαιτητικό διήμερο και συνέβαλαν τα μέγιστα στην ομαλή συμμετοχή των αθλητών μας. Δείχνουν έμπρακτα ότι ο Παμμεσσηνιακός ΑΣ είναι μια μεγάλη οικογένεια που διέπεται από κοινούς στόχους και αξίες».

Ο προπονητής του Παμμεσσηνιακού Α.Σ. Γιάννης Μπούρας σημείωσε τα ακόλουθα: « Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση των αθλητών μας, που έβγαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό όσα τεχνικά και τακτικά στοιχεία δουλεύουμε στην προπόνηση. Όμως πέρα από τα πολλά μετάλλια και τις πρωτιές, αυτό που κρατώ περισσότερο είναι το ήθος και η αξιοπρέπεια, το ευ αγωνίζεσθε σε συνδυασμό με τη μαχητικότητα που επέδειξαν όλοι οι αθλητές μας. Στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να είναι αξιοθαύμαστες προσωπικότητες στη συνέχεια της ζωής τους. Καθώς το σύνθημα μας είναι οι αθλητές μας να ξεπερνούν τον ίδιο τους τον εαυτό και να είναι πρωταθλητές της ζωής».

Y.Γ.: Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον σύλλογο μας μπορείτε να μας βρείτε στo, www.pamekarate.gr .