Πρώτο τεστ εντός έδρας για την Καλαμάτα 80 Affidea, αντιμετωπίζει στις 19:00 τον Φλοίσβο Π. Φαλήρου

Λογαριασμός στη Volley League θα ανοίξουν ο Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea και ο Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου Members Paron τρία χρόνια μετά τη μονομαχία τους στην Pre League (Γυμναστήριο Παραλίας, Καλαμάτα, 2η αγωνιστική, 01/11/25, 19:00, Live Streaming ESAP TV, Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραγιαννόπουλος).

Για τους Καλαματιανούς δεν είναι ένα τυχαίο ματς. Είναι μία αναμέτρηση απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον οποίο έχουν κοινό στόχο την καθιέρωση στη Volley League. Δεύτερον η ομάδα προέρχεται από πολύ καλή εμφάνιση στην έδρα του Μίλωνα και τη συγκομιδή ενός πολύτιμου βαθμού. Τρίτον και σημαντικότερον είναι ο πρώτος εντός έδρας αγώνας της νέας σεζόν και η υλοποίηση μιας μεγάλης υπόσχεσης της διοίκησης προς τον αθλητικό κόσμο της Μεσσηνίας και ειδικά τους βολεϊκούς της Καλαμάτας πως η Καλαμάτα 80 Affidea θα επιστρέψει στην επαγγελματική Λιγκα και μάλιστα πρωταθλήτρια στη Volley League.

Ο προπονητής της Καλαμάτας 80 Άκης Χατζηαντωνίου δήλωσε: «Προπονητικά η εβδομάδα κύλησε όπως και κάθε άλλη, με σκληρή δουλειά. Προσπαθούμε να λύνουμε εσωτερικά οποιοδήποτε θέμα προκύπτει προκειμένου να μη χρησιμοποιείται ως δικαιολογία. Το αυριανό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, όπως και όλα τα παιχνίδια φέτος στο πρωτάθλημα. Ο Φλοίσβος διαθέτει παίκτες μεγάλης ποιότητας και αξίας, οι οποίοι έχουν κατακτήσει τίτλους. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να μαζέψουμε βαθμούς όπως με όλους τους αντιπάλους.

Ο Άγγελος Μάρκου που ήταν ο πρωταγωνιστής της πρεμιέρας ανέφερε: «Αύριο έχουμε ένα πολύ δύσκολο ματς και θέλουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να έχουμε ξανά τη στήριξη του κόσμους προκειμένου να μας βοηθήσει να πάρουμε τη νίκη».

Ο προπονητής του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου MembersParonΚώστας Αρσενιάδης μίλησε για το παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα: «Αντιμετωπίζουμε ίσως την πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος, κάτι που έδειξε σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα και πολύ περισσότερο στην πρεμιέρα με τον βαθμό που απέσπασε παίζοντας κόντρα στον Μίλωνα. Αυτή η εμφάνισή τους και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν μία από τις ομάδες – που κατά την προσωπική μου άποψη, όπως άλλωστε έχω επισημάνει αρκετές φορές – θα είναι εκ των πρωταγωνιστριών, θα πρέπει να μας κάνει ακόμη πιο προσεκτικούς. Δεν πρέπει εξάλλου να παραλείπουμε ότι η αντίπαλός μας διαθέτει και μία πάρα πολύ δυνατή έδρα, που της δίνει ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Εμείς δυστυχώς έχουμε αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα και τραυματισμών, αλλά και υγείας κι αυτό δυσκολεύει την προσπάθειά μας. Χρειάζεται, λοιπόν, υψηλή συγκέντρωση και αρκετή υπομονή, όχι μόνο στο ματς που έχουμε μπροστά μας με την Καλαμάτα, αλλά γενικότερα για όλο το πρωτάθλημα, που θα είναι μακρύ και με πολλές δυσκολίες για όλες τις συμμετέχουσες ομάδες. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και στις δυνατότητές τους και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε τεράστια ν’ ανταπεξέλθουν στις δύσκολες απαιτήσεις του παιχνιδιού».

O κεντρικός του Φλοίσβου Νίκος Μελλές αναφερόμενος στην αναμέτρηση σχολίασε: «Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, αλλά γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να μπούμε δυνατά, να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ξέρουμε τα λάθη που κάναμε στο προηγούμενο ματς και θέλουμε να τα διορθώσουμε μέσα στο γήπεδο. Αν μείνουμε ενωμένοι και ακολουθήσουμε την τακτική μας, μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Είναι ο πρώτος αγώνας των δύο ομάδων για τη Volley League.