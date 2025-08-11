Σήμερα το ύστατο αντίο στη Λένα Σαμαρά στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών – Στιγμές από τη ζωή της σε εικόνες

Καμία είδηση δεν θα μπορούσε να αιφνιδιάσει και να συγκλονίσει περισσότερο από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, ενός νέου ανθρώπου, μιας νεαρής γυναίκας μόλις 34 ετών. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πουν σήμερα το μεσημέρι, στις 13:00, το στερνό αντίο στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Η 34χρονη έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, έπειτα από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν στον «Ευαγγελισμό» για προγραμματισμένες εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά υπέστη αρχικά επιληπτική κρίση και μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο κι από εκεί, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό, όπου ωστόσο υπέστη ανακοπή και παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

Η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μία λιτή ανάρτηση, σε μαύρο φόντο.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13:00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22:29.

Στιγμές από τη ζωή της σε εικόνες

Η Λένα Σαμαρά πήγε στο σχολείο που φοίτησε και ο πατέρας της, στο Κολλέγιο Αθηνών.

Είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την Μαργαρίτα Παπανδρέου, κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, τον Παναγιώτης Αγγελόπουλο, πρωτότοκο γιο του Θεόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου, τον Κωνσταντίνο Λιάπη, γιος του Μιχάλη Λιάπη, την Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, την Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, κόρη του Γεράσιμου Αρσένη και της Λούκα Κατσέλη.

Απόφοιτοι όλοι την ίδια περίοδο. Όμως η Λένα δεν κόλλησε το μικρόβιο της πολιτικής. Αντιθέτως , η Ελένη Δανάη Σαμαρά, ακολούθησε στα επαγγελματικά, τα χνάρια της μητέρας της. Και φοίτησε πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου.

Οι δημόσιες ή κοσμικές εμφανίσεις ήταν περιορισμένες, οικογενειακές, και στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρούσε στο Facebook, είχε μοιραστεί ελάχιστες φωτογραφίες από την προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα από τα ευτυχισμένα παιδικά της χρόνια.

Ηταν ένα παιδί που εκτιμούσε βαθύτατα την αξία των ανθρωπίνων σχέσεων. Και οι φιλίες της, ήταν φιλίες ζωής.

Ανάμεσα στα πιο κοντινά της πρόσωπα ήταν η καλύτερή της φίλη, η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη.

Πρόκειται για τη γενική γραμματέα του υπουργείου Υγείας, η οποία γνωριζόταν με τη Λένα Σαμαρά από την εποχή που ήταν μικρά παιδιά και έχουν μοιραστεί χιλιάδες κοινές αναμνήσεις.

Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, ο μικρότερος αδελφός της Λένας Σαμαρά θέλησε να την αποχαιρετίσει δημοσίως με ένα σπαρακτικό μήνυμα.

Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον… Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», είχε γράψει, ανεβάζοντας μία φωτογραφία της αδικοχαμένης αδελφής του.

Η επιθυμία της οικογένειας Σαμαρά

Σημειώνεται πως η οικογένεια Σαμαρά, αντί στεφάνου για τη Λένα, παρακαλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», ανέφερε η οικογένειά της σε χθεσινή ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)».