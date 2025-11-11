Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα

Η Ελλάδα κατέγραψε δύο αρνητικές πρωτιές στην Ευρωζώνη το 2024. Είχε το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που δεν μπορούν να έχουν την αναγκαία ιατρική φροντίδα. Αυτό προκύπτει από την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 26,9%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης των 27 ήταν 21%. Χειρότερα ποσοστά κατέγραψαν μόνο η Ρουμανία (27,9%) και η Βουλγαρία (30,3%). Η δεύτερη εντάσσεται στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Όπου κίνδυνος φτώχειας (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) αφορά το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά των οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο του κατωφλιού της φτώχειας. Όταν αναφερόμαστε στο κατώφλι της φτώχειας, εννοούμε το 60% του εθνικού διάμεσου (του εισοδήματος που βρίσκεται στο μέσο της κατανομής) ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος.

