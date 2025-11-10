Ποιες δουλειές αλλάζει η τεχνητή νοημοσύνη

Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) αναδιαμορφώνει, πολλές φορές ακόμη και βίαια, βασικές παραμέτρους της απασχόλησης, με αποτέλεσμα η επόμενη δεκαετία να θεωρείται για την Ελλάδα και την εγχώρια αγορά εργασίας εξαιρετικά κρίσιμη.

Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι: η τεχνολογική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποτελέσει πηγή αναβάθμισης της παραγωγής, της ποιότητας της εργασίας και της ανταγωνιστικότητας, ταυτόχρονα όμως μπορεί να ενισχύσει ανισότητες, να δημιουργήσει επισφάλεια και, κυρίως, να αφήσει πίσω όσους δεν προσαρμοστούν. Ολοι οι ειδικοί επισημαίνουν πως χρειάζεται άμεσα στρατηγική, επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρήσεις, καθώς και θεσμικές αλλαγές που θα διασφαλίσουν ότι η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά θα τον ενισχύσει. Οπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης, με δηλώσεις του στην «Κ», «στόχος είναι κανείς να μη μείνει πίσω».

