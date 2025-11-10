Τουρισμός: Συγκρατημένα αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα για το 2026

Με παρακαταθήκη τις καλές επιδόσεις του 2025 και ώθηση από την δημοφιλία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μπαίνει η επόμενη χρονιά για τον τουρισμό. Οι πρώτες ενδείξεις δε, που προκύπτουν από την World Travel Market, την διεθνή τουριστική έκθεση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο, είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς διεθνή γεγονότα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εισερχόμενες ροές. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η αύξηση των προγραμματισμένων πτήσεων από την Βρετανική αγορά, που αποτελεί σταθερά τροφοδότη του ελληνικού τουρισμού, ενισχύει τις όποιες προσδοκίες για το επόμενο έτος.

Δυναμική παρουσία στην WTM

«Η παρουσία της ελληνικής ξενοδοχίας στην WTM Λονδίνου ήταν για ακόμη μία χρονιά ουσιαστική και δυναμική. Η Ελλάδα απέδειξε ότι διατηρεί σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με τη βρετανική αγορά, η οποία παραμένει μία από τις πιο σημαντικές για τη χώρα μας» αναφέρει στο insider.gr ο Γιάννης Χατζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων. Ο ίδιος σημειώνει ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν συγκρατημένη διάθεση, γεγονός που χαρακτηρίζει όμως αναμενόμενο, «καθώς βρισκόμαστε νωρίς στον κύκλο των κρατήσεων και πριν από τις κρίσιμες περιόδους της Black Friday και των Χριστουγέννων».

