Πρωταθλήτρια στις συνταγές αντιβιοτικών η Ελλάδα, αλλά ουραγός στους προληπτικούς ελέγχους

Παρά τη σταδιακή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα εξακολουθεί να μένει πίσω σε κρίσιμους δείκτες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση αντιβιοτικών και τους προληπτικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ “Health at a Glance 2025”, η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τον υψηλότερο όγκο συνταγογραφήσεων αντιβιοτικών, μαζί με την Κορέα. Την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Σουηδία, η Ολλανδία και η Αυστρία καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης, έχοντας επενδύσει σε αυστηρότερες οδηγίες συνταγογράφησης και σε ενημερωτικές εκστρατείες για τη μικροβιακή αντοχή. Ειδικότερα στην Ελλάδα συνταγογραφούνται 26,7 δόσεις ανά 1.000 άτομα, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 15,6 δόσεις.

Όπως τονίζεται, η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών αποτελεί σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς οδηγεί σε αύξηση της αντοχής των μικροβίων και, κατ’ επέκταση, σε λιγότερο αποτελεσματικές θεραπείες στο μέλλον.

