Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία -Όλες οι αλλαγές, τι φέρνει η νέα χρονιά

Με τον καθιερωμένο .αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά, 2025-26 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας.

Η υπουργός Παιδείας θα βρεθεί στην Ξάνθη, όπου θα παραστεί στον αγιασμό των σχολείων

Πιο συγκεκριμένα, η υπουργός θα επισκεφθεί πέντε σχολεία, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δυο εκ των οποίων Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, η κα. Ζαχαράκη θα επισκεφθεί και μειονοτικά σχολεία.

Τι «φέρνει» στα σχολεία η νέα σχολική χρονιά

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η νέα σχολική χρονιά «βρίσκει» τα σχολεία με επιπλέον 9.816 διορισμούς και ολοκληρωμένη την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών.

Αναλυτικότερα, τον περασμένο Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 8.223 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών: 5.627 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και 3.196 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Παράλληλα, διορίστηκαν 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

