Ο οδικός άξονας Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη και άλλα εμβληματικά έργα και μεταρρυθμίσεις στην «ατζέντα» του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για το 2026

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις υποδομές και τις μεταφορές, με έμφαση στην ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των δικτύων, όπως προκύπτει και από όσα αναφέρονται στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 και εν προκειμένω για τους τομείς Υποδομών και Μεταφορών. Το 2026 προχωρούν κρίσιμες παρεμβάσεις στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, τόσο σε επίπεδο αποκατάστασης όσο και αναβάθμισης, με προτεραιότητα την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν από τα ακραία φυσικά φαινόμενα Daniel και Elias.

Παράλληλα, όπως και πρόσφατα αναφέραμε, ολοκληρώνονται έργα στρατηγικής σημασίας για τη διασύνδεση της χώρας, όπως η παράδοση του βόρειου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από τα Τρίκαλα έως την Εγνατία Οδό, ενώ αναμένεται εντός του έτους να αποδοθεί στην κυκλοφορία ο οδικός άξονας Βόνιτσα – Λευκάδα. Ταυτόχρονα, προχωρά η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ενισχύοντας τη βιώσιμη κινητικότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Περαιτέρω, κατά το υπουργείο ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της οδικής και σιδηροδρομικής ασφάλειας, με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Χάρτη Τροχαίων Συγκρούσεων και την προμήθεια 2.500 καμερών για την πρόληψη και αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών στο οδικό δίκτυο. Ταυτόχρονα, υλοποιείται η οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα, με την έκδοση του αναθεωρημένου Γενικού Κανονισμού Κίνησης, την εκτέλεση του σχεδίου υλοποίησης για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος και τον ορισμό Τεχνικού Διευθυντή, ενώ προχωρούν έργα αναβάθμισης κρίσιμων αξόνων και κόμβων, όπως η γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη και η Β΄ φάση ανάπτυξης του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, με νέες αποβάθρες και διασύνδεση με το δίκτυο του Μετρό.

«Το πλέγμα αυτό συμπληρώνεται από την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών με την ένταξη 125 ηλεκτρικών λεωφορείων στην Αθήνα και 50 στη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών. Οι παρεμβάσεις αυτές αντιμετωπίζονται όχι ως μεμονωμένα τεχνικά έργα, αλλά ως κρίσιμος παράγοντας ποιότητας ζωής, περιφερειακής ανάπτυξης και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ικανότητά του κράτους να απαντά στις ανάγκες τους», αναφέρεται.

Η «βαριά ατζέντα»

Ειδικότερα, όπως καταγράφεται στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 για τους τομείς Υποδομών και Μεταφορών, «η θεμελίωση σύγχρονων οδικών, σιδηροδρομικών και υποδομών αερομεταφορών αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο. Στο πλαίσιο αυτό, επεκτείνονται οι οδικοί άξονες στην ηπειρωτική Ελλάδα, από την Πελοπόννησο μέχρι τη Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη, αλλά και τη δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Το εμβληματικό έργο της ανατολικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης (Flyover) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως και οι αυτοκινητόδρομοι E-65 και Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και ο Οδικός άξονας Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη.

Παράλληλα, σειρά έργων ύδρευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας και εγγείων βελτιώσεων υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, ενώ το Υπουργείο μεριμνά για την αποκατάσταση των καταστρεπτικών συνεπειών των καιρικών φαινομένων “Daniel” και “Elias”. Στον τομέα των υποδομών και του εκσυγχρονισμού των εναέριων μεταφορών, εγκαθίστανται συστήματα εξελιγμένης τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των αερομεταφορών».

Σύμφωνα, τουλάχιστον, με το πλάνο, «σιδηροδρομικές συνδέσεις εκσυγχρονίζονται στη Νότια (Πύργος), Κεντρική (Αλίαρτος) και Βόρεια Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Καβάλα), ενώ τα έργα του Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης προχωρούν με σταθερό ρυθμό».

