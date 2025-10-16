Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εκκίνηση του μέτρου στις 3 Νοεμβρίου – Oι νέοι κλάδοι στους οποίους επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της

Διευκρινιστική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους κλάδους του χονδρεμπορίου, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών εταιρειών καθώς και σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης.

Υπενθυμίζεται ότι από την 3η Νοεμβρίου του 2025, οι παραπάνω κλάδοι θα ενταχθούν στο καθεστώς πλήρους εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ενώ το μέτρο έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή ήδη από τον Ιούνιο του 2025, παρέχοντας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.