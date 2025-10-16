Τι αλλάζει στις διαθήκες: Θα δημοσιεύονται μέσα σε επτά ημέρες, αντί για… 400 -Ξεκίνησε η νέα πλατφόρμα Diathikes.gr

Δημοσίευση διαθήκης από τρεις έως το πολύ επτά ημέρες φέρνει η λειτουργία της πλατφόρμας diathikes.gr για συμβολαιογράφους, που παρουσίασε σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η εφαρμογή του νέου ψηφιακού τρόπου δημοσίευσης διαθηκών θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Εκτιμάται ότι με το νέο ηλεκτρονικό μητρώο θα επιταχυνθεί η διαδικασία και θα περιοριστούν τα γραφειοκρατικά προσκόμματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες, καθώς με τα σημερινά δεδομένα απαιτούνταν έως και 400 ημέρες για να γίνει η δημοσίευση της διαθήκης.

Παράλληλα, η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας diathikes.gr αναμένεται να «απελευθερώσει» περί τους 100 δικαστές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, από τη χρήση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού Γενικού Μητρώου Διαθηκών στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών, τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη για τον πολίτη και τον συμβολαιογράφο είναι:

