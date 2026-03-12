Υπογραφές για την ανάπλαση του κέντρου Νεμέας | Δημήτρης Πτωχός: «Επανεκκίνηση για ένα σημαντικό κύτταρο της πόλης»

Προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση του κέντρου της Νεμέας υπέγραψαν Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμος Νεμέας

Την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Νεμέας», προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψαν την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στο Δημαρχείο Νεμέας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο Δήμαρχος Νεμέας Κώστας Φρούσιος.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αφορά μια συνολική παρέμβαση πλήρους αναμόρφωσης του κέντρου της πόλης, με στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ελκυστικού αστικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η παρέμβαση συνδέεται και με το εμβληματικό κτίριο που προορίζεται για το νέο Μουσείο Οίνου, αναδεικνύοντας τη σχέση της πόλης με την οινική της ταυτότητα και τον πολιτισμό της.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε:

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο Δημαρχείο Νεμέας, μαζί με τον φίλο Δήμαρχο Κώστα Φρούσιο και τους συνεργάτες μας, για μια σημαντική στιγμή για την πόλη.

Σήμερα κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για τη Νεμέα, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση του κέντρου της πόλης, ένα έργο προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Πρόκειται για μια συνολική παρέμβαση πλήρους αναμόρφωσης του κέντρου, που αλλάζει την εικόνα της πόλης, αναβαθμίζει τον δημόσιο χώρο και δημιουργεί ένα πιο λειτουργικό και πιο ελκυστικό αστικό περιβάλλον για κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η παρέμβαση αυτή ακουμπά το εμβληματικό κτίριο που προορίζεται για το νέο Μουσείο Οίνου, ενισχύοντας τη σύνδεση της πόλης με την οινική της ταυτότητα και τον πολιτισμό της.

Για εμάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, τέτοια έργα αποτελούν επανεκκίνηση για σημαντικά κύτταρα των τοπικών κοινωνιών. Και η Νεμέα είναι ένα από αυτά: μια πόλη με δυναμική, ιστορία και προοπτική, που αξίζει ένα κέντρο αντάξιο της ταυτότητάς της.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τον Δήμο Νεμέας και σε άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως μέσω της ΟΧΕ αναδεικνύουμε δύο διεθνείς ταυτότητες: τον Ηρακλή και το παγκοσμίως αναγνωρισμένο κρασί της.

Στόχος μας είναι έργα που αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα και στην ανάπτυξη της περιοχής».

Κώστας Φρούσιος: «Ένα έργο που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Νεμέας Κώστας Φρούσιος καλωσόρισε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τους Αντιπεριφερειάρχες και τους συνεργάτες τους, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη. Όπως σημείωσε, «η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης ενός έργου που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα και έντονη προσδοκία της τοπικής κοινωνίας».

Ο κ. Φρούσιος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην περιοχή της οδού Δερβενακίων, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει για τους κατοίκους της Νεμέας, καθώς συνδέεται με μνήμες και βιώματα πολλών γενεών. Τόνισε ότι η ανάπλαση δεν θα αναβαθμίσει μόνο αισθητικά και λειτουργικά το κέντρο της πόλης, αλλά θα προσφέρει και μια ουσιαστική «ψυχική ανάταση» για τους κατοίκους. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη διαδρομή του έργου μέχρι τη σημερινή του εξέλιξη, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας και ευχαριστώντας την Περιφερειακή Αρχή και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό για την εξαιρετική συνεργασία που οδήγησε στη σημερινή θετική κατάληξη.