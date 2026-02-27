Τελευταία Νέα
Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση

Αν η δουλειά σας δεν έχει καμία σχέση με το πτυχίο σας, πιθανότατα δεν είστε οι μόνοι.

Σύμφωνα με την Eurostat, περίπου ένας στους τρεις νέους απόφοιτους (32%) που έχουν τουλάχιστον πτυχίο πανεπιστημίου εργάζονται εκτός του τομέα σπουδών τους.

Οι απόφοιτοι των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών φαίνεται να απομακρύνονται περισσότερο από τον αρχικό τομέα σπουδών τους.

Τα ποσοστά είναι ελαφρώς υψηλότερα για τους αποφοίτους δημοσιογραφίας και κοινωνικών επιστημών, σύμφωνα με το euronews.

Αλλά ακόμη και σε αυτούς τους τομείς, είτε από επιλογή είτε από ανάγκη, το 40% τελικά στρέφεται σε διαφορετικό τομέα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

