ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: 557 επιχειρήσεις έβαλαν «λουκέτο» το 2025

Κατά 83,2% αυξήθηκαν οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα (26.2.2026) στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι επιχειρήσεις που έβαλαν «λουκέτο» το 2025 ανήλθαν σε 557 από 304 το 2024.

Παράλληλα, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας ανήλθαν σε 140.229, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2024 που είχαν ανέλθει σε 132.507.

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, ανήλθαν σε 161 το δ΄ τρίμηνο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 103,8% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2024 που είχαν ανέλθει σε 79.

Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας ανήλθαν σε 36.402 το δ΄ τρίμηνο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2024 που είχαν ανέλθει σε 34.784 και αύξηση 14,6% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 31.768.

Πηγή: newsit.gr

