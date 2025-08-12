Πύρινα μέτωπα από τη Ζάκυνθο μέχρι τη Μεσσηνία- Στο κόκκινο… οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες το προσεχές Σαββατοκύριακο (video)

Έναν ανεξέλεγκτο πύρινο εφιάλτη που από το μεσημέρι καίει τεράστιες αγροτοδασικές εκτάσεις, περιέγραψε ο δημοσιογράφος Κώστας Γκελντής. «Μια πραγματική κόλαση» περιέγραψε καθώς η φωτιά ξέσπασε από την βιομηχανική περιοχή το μεσημέρι και έκτοτε επεκτάθηκε σε μέτωπο περίπου 15 χιλιομέτρων, καίγοντας σπίτια και επιχειρήσεις, με το νεκροταφείο να έχει εκκενωθεί. Υπάρχουν τραυματίες κυρίες εγκαυματίες. Ανησυχητικό το μέτωπο και στη Ζάκυνθο «οι φλόγες πολιορκούν όλο το νησί και καίνε ανεξέλεγκτα» σημείωσε ήδη έχουν καεί τουλάχιστον πέντε σπίτια, κάηκαν ολοσχερών επιχειρήσεις εστίασης. Οι φλόγες περικύκλωσαν ξενοδοχείο όπου, όπως ανέφερε υπήρξαν εγκλωβισμένοι που απομακρύνθηκαν χάρη στην αρωγή οχημάτων ΟΤΑ ενώ υπάρχει αναφορά για έναν εγκαυματία.

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ… ΟΙ ΠΥΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Τον κώδωνα για το προσεχές Σαββατοκύριακο έκρουσε ο Δρ. Θεόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, υπογραμμίζοντας πως «ήδη από το τελείωμα της περασμένης εβδομάδας είχαμε επισημάνει ότι μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρομετεωρολογικά περίοδο». Οι συνθήκες, όπως είπε, ευνοούν, ενώ αυτή τη στιγμή η χώρα βιώνει το πλέον δύσκολο σενάριο καθώς ο πυροσβεστικός μηχανισμός καλείται «να καλύπτει, να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα πολλά μεγάλα περιστατικά» απαριθμώντας τα μέτωπα σε Ζάκυνθο, σε Αχαϊα, σε Αιτωλοακαρνανία και σε Δυτική Ελλάδα. Ο κ. Γιάνναρος εξήγησε πως το γεγονός αυτό «προκαλεί κόπωση του μηχανισμού και των ανθρώπων και διάσπαση δυνάμεων».

Όσο για το φαινόμενο «hot dry windy» εξήγησε πως «με βάσει τα τελευταία διαθέσιμα… προβλέπεται μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα» καθώς θα είναι «πάρα πολύ ψηλά η ευφλεκτότητα. Ακόμα και να κοπάσουν οι άνεμοι…»

Σε ό,τι αφορά στο μοτίβο των πυρομετεωρολογικών συνθηκών των επόμενων ημερών μετά την «μικρή υποχώρηση αύριο και μεθαύριο» ακολουθεί «εκ νέου ενίσχυση με ένταση ανέμων το Σαββατοκύριακο».

Κλείνοντας ο έμπειρος πυρομετεωρολόγος τόνισε πως οι συνθήκες μπορεί να είναι δύσκολες «αλλά αυτές δεν ευθύνονται για τις ενάρξεις των πυρκαγιών» στεκόμενος στην ατομική ευθύνη. «Σε κάποιες περιπτώσεις είναι στο χέρι μας να αποφύγουμε να οδηγήσουμε σε έναρξη πυρκαγιάς».

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Την εικόνα στο μέτωπο στα Ρίζα Μεσσηνίας περιέγραψε ο Χρήστος Τσιαμούλης, ο δημοσιογράφος του BEST μετέφερε την εικόνα από το μέτωπο που ξέσπασε περίπου στις 4 μ.μ. Σύμφωνα με κατοίκους, όπως είπε, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ξεσπάσει άλλη φωτιά, ενώ σήμερα οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από τα σπίτια του οικισμού, με την άμεση κινητοποίηση τόσο από γης όσο και αέρα να θέτουν το μέτωπο υπό έλεγχο.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Συναγερμός και την αυριανή ημέρα καθώς η περιφέρεια της Πελοποννήσου βρίσκεται σε καθεστώς υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής προστασίας .